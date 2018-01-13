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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 вер, 2023 23:34
Oleksii написав: mustbe написав:
С депозитки - без комиса.
С виртуалки - не знаю
Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці.
Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами.
Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.
Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
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Golf_streem
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Додано: Нед 17 вер, 2023 02:52
Golf_streem написав: Oleksii написав: mustbe написав:
С депозитки - без комиса.
С виртуалки - не знаю
Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці.
Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами.
Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.
Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
В отделении сказали, что с виртуалки снятие без комисса. По тарифам так же без комиса.
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la9
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