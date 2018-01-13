RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:01

Подскажите Аваль в клубе? У него есть онлайн обмен, за него никто не пишет и в табличке его нет.
Loafer
 
Повідомлень: 9
З нами з: 04.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:34

  Oleksii написав:
  mustbe написав:С депозитки - без комиса.
С виртуалки - не знаю

Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці.
Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами.
Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.

Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
Golf_streem
 
Повідомлень: 332
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 02:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Golf_streem написав:
  Oleksii написав:
  mustbe написав:С депозитки - без комиса.
С виртуалки - не знаю

Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці.
Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами.
Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.

Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
В отделении сказали, что с виртуалки снятие без комисса. По тарифам так же без комиса.
la9
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 02.07.09
Подякував: 480 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Так можна купувати валюту в Радабанку з депозитки грн на валютний поточний (2620) чи ні? Чи є комісія при знятті?
ihorsic
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:40

Де можна почитать про Прокредит, Юнекс, Правекс?

в МТБ чи можна отримати новому клієнту КДВ чи буде коміс?

дякую
vladus17
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 21.03.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:41

  ihorsic написав:Так можна купувати валюту в Радабанку з депозитки грн на валютний поточний (2620) чи ні? Чи є комісія при знятті?


при снятии не должно
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf

но вот при покупке комис скорее всего будет - попробуйте в приложении, оно напишет, пока выгодно не получается
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6079
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:53

  vladus17 написав:Де можна почитать про Прокредит, Юнекс, Правекс?
дякую


Прокредит
https://www.procreditbank.com.ua/privat ... t-banking/
100 грн в мес или условно бесплатно

Правекс
выше писали - 7500 на счет - у меня Фамилия IT там вроде 50к на счет,
эквивалент в валюте считается(!) - держу доллары
покупать бестрее со счета, с карты у них немного по-дебильному, в том числе лимиты

Юнекс
https://unexbank.ua/ru/castnym-klientam/karty/unexsmart
тарифы USD сами поищите, но в целом и так написано что бесплатно все
https://unexbank.ua/storage/uploads/1d2 ... xSmart.pdf
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6079
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 18:42

  cohan написав:
  ihorsic написав:Так можна купувати валюту в Радабанку з депозитки грн на валютний поточний (2620) чи ні? Чи є комісія при знятті?


при снятии не должно
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf

но вот при покупке комис скорее всего будет - попробуйте в приложении, оно напишет, пока выгодно не получается

Завтра попробую купити 1€. На вихідних списало 40,3 але потім купівлю валюти відхилило але гроші на карту так і не повернулись 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 92, 93, 94
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
930 225862
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 вер, 2023 19:04
посетитель
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
5 2195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 19:36
Krokodil
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 35723
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (301)
17.09.2023 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.