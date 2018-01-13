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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:01

Подскажите Аваль в клубе? У него есть онлайн обмен, за него никто не пишет и в табличке его нет.
Loafer
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:34

  Oleksii написав:
  mustbe написав:С депозитки - без комиса.
С виртуалки - не знаю

Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці.
Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами.
Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.

Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 02:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Golf_streem написав:
  Oleksii написав:
  mustbe написав:С депозитки - без комиса.
С виртуалки - не знаю

Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці.
Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами.
Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.

Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
В отделении сказали, что с виртуалки снятие без комисса. По тарифам так же без комиса.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Так можна купувати валюту в Радабанку з депозитки грн на валютний поточний (2620) чи ні? Чи є комісія при знятті?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:40

Де можна почитать про Прокредит, Юнекс, Правекс?

в МТБ чи можна отримати новому клієнту КДВ чи буде коміс?

дякую
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:41

  ihorsic написав:Так можна купувати валюту в Радабанку з депозитки грн на валютний поточний (2620) чи ні? Чи є комісія при знятті?


при снятии не должно
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf

но вот при покупке комис скорее всего будет - попробуйте в приложении, оно напишет, пока выгодно не получается
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:53

  vladus17 написав:Де можна почитать про Прокредит, Юнекс, Правекс?
дякую


Прокредит
https://www.procreditbank.com.ua/privat ... t-banking/
100 грн в мес или условно бесплатно

Правекс
выше писали - 7500 на счет - у меня Фамилия IT там вроде 50к на счет,
эквивалент в валюте считается(!) - держу доллары
покупать бестрее со счета, с карты у них немного по-дебильному, в том числе лимиты

Юнекс
https://unexbank.ua/ru/castnym-klientam/karty/unexsmart
тарифы USD сами поищите, но в целом и так написано что бесплатно все
https://unexbank.ua/storage/uploads/1d2 ... xSmart.pdf
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 18:42

  cohan написав:
  ihorsic написав:Так можна купувати валюту в Радабанку з депозитки грн на валютний поточний (2620) чи ні? Чи є комісія при знятті?


при снятии не должно
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf

но вот при покупке комис скорее всего будет - попробуйте в приложении, оно напишет, пока выгодно не получается

Завтра попробую купити 1€. На вихідних списало 40,3 але потім купівлю валюти відхилило але гроші на карту так і не повернулись 😃😃😃
ihorsic
 
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в Раде при зачислении купленной валюты на самооткрывшийся ранее к конверту валютный текущий - снимает еще комиссию 1%, и не сразу, а через время.
Наверное, надо валютную карту открывать, если она под выплату чисто валютного депо бесплатно открывается по аналогии с гривнедепо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:49

  Nimbler написав:mustbe
Банк Альянс теж продає валюту без розміщення на депозит долар або євро

зараховано на поточний USD рахунок

А напомните,плиз, как там валютный текущий открывают, бесплатно ? или бесплатно только под выплату депозита какого-то :?:
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