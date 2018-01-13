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mustbe написав:С депозитки - без комиса. С виртуалки - не знаю
Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці. Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами. Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.
Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
mustbe написав:С депозитки - без комиса. С виртуалки - не знаю
Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці. Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами. Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.
Щоб зняти $ без комісу потрібно відкрити депозит на 3 місяці (доларовий за гривні)--мінімальна сума 100$, під нього автоматом створюється рахунок "Для виплат". Потім на нього купувати $ за 50т грн і відразу можна знімати (при наявності валюти в касі). Інакше--комісія.
В отделении сказали, что с виртуалки снятие без комисса. По тарифам так же без комиса.
Правекс выше писали - 7500 на счет - у меня Фамилия IT там вроде 50к на счет, эквивалент в валюте считается(!) - держу доллары покупать бестрее со счета, с карты у них немного по-дебильному, в том числе лимиты
в Раде при зачислении купленной валюты на самооткрывшийся ранее к конверту валютный текущий - снимает еще комиссию 1%, и не сразу, а через время. Наверное, надо валютную карту открывать, если она под выплату чисто валютного депо бесплатно открывается по аналогии с гривнедепо.