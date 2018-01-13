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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  flysoulfly написав:Наверное, надо валютную карту открывать, если она под выплату чисто валютного депо бесплатно открывается по аналогии с гривнедепо.

На прошлой неделе я звонил на горячку с вопросом если я валютообмен сделаю на имеющуюся долларовую депозитку - какой будет комис? Ответили - 1.5% сам обмен + 1 % за зачисление на депозитку. Я так понял ссылались на п.3.3 отсюда https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf - видимо какой-то из приведенных там счетов задействован в валютообмене и деньги капают с него на депозитку. От того и комис.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:00

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:Наверное, надо валютную карту открывать, если она под выплату чисто валютного депо бесплатно открывается по аналогии с гривнедепо.

На прошлой неделе я звонил на горячку с вопросом если я валютообмен сделаю на имеющуюся долларовую депозитку - какой будет комис? Ответили - 1.5% сам обмен + 1 % за зачисление на депозитку. Я так понял ссылались на п.3.3 отсюда https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf - видимо какой-то из приведенных там счетов задействован в валютообмене и деньги капают с него на депозитку. От того и комис.
зачисление с комиссией даже на валютную депозитку?? - это ж всьо :(
Рада останется без нас.

(или, может, изменят алгоритм своих комиссий)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:43

  flysoulfly написав:
  Nimbler написав:mustbe
Банк Альянс теж продає валюту без розміщення на депозит долар або євро

зараховано на поточний USD рахунок

А напомните,плиз, как там валютный текущий открывают, бесплатно ? или бесплатно только под выплату депозита какого-то :?:

в мене рахунки, які відкривалися дуже=дуже давно, по памяті щось дрібне 50-100 грн, на фоні профіту копійки. Треба уточняти, що зараз, платно чи пару* грн беруть
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