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flysoulfly написав:Наверное, надо валютную карту открывать, если она под выплату чисто валютного депо бесплатно открывается по аналогии с гривнедепо.
На прошлой неделе я звонил на горячку с вопросом если я валютообмен сделаю на имеющуюся долларовую депозитку - какой будет комис? Ответили - 1.5% сам обмен + 1 % за зачисление на депозитку. Я так понял ссылались на п.3.3 отсюда https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf - видимо какой-то из приведенных там счетов задействован в валютообмене и деньги капают с него на депозитку. От того и комис.
flysoulfly написав:Наверное, надо валютную карту открывать, если она под выплату чисто валютного депо бесплатно открывается по аналогии с гривнедепо.
На прошлой неделе я звонил на горячку с вопросом если я валютообмен сделаю на имеющуюся долларовую депозитку - какой будет комис? Ответили - 1.5% сам обмен + 1 % за зачисление на депозитку. Я так понял ссылались на п.3.3 отсюда https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf - видимо какой-то из приведенных там счетов задействован в валютообмене и деньги капают с него на депозитку. От того и комис.
зачисление с комиссией даже на валютную депозитку?? - это ж всьо Рада останется без нас.