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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 54555657>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Альянс. Комісія за конвертацію 0,7 + за зняття 1.5 проценту.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:50

Snower У них на сайті: "З 14 вересня клієнти Креді Агріколь можуть купити валюту в мобільному застосунку СА+ на суму в еквіваленті до 50 000 гривень на місяць. Ця послуга дозволяє проводити обмін валют на поточний ОНЛАЙН-курс та зараховувати кошти на валютні рахунки у банку.
Щоб скористатись цією можливістю, необхідно:
Відкрити мобільний застосунок СА+ та перейти у розділ “Платежі” - “Обмін валют”."
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Вже зателефонував на горячу лінію і поскаржився на працівників відділення.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:04

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Альянс. Щоб уникнути комісії 1.5 проценту за зняття, можна відкрити депозит на 10 днів, назва - антистресс.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:26

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Кто может сказать о пиреус? Снятие доллара комиссии? Оформление карт какие нужны?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:32

В комінбанку сьогодні знов курс 37,3
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:43

  lara_08 написав:В комінбанку сьогодні знов курс 37,3


карты нужны или можно с текущих?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:46

  emeta написав:
  lara_08 написав:В комінбанку сьогодні знов курс 37,3


карты нужны или можно с текущих?


так попробуйте в додатке
а.. ну да :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:08

  emeta написав:
  lara_08 написав:В комінбанку сьогодні знов курс 37,3
карты нужны или можно с текущих?
Нужна $ депозитка, см.здесь:
viewtopic.php?p=5621698#p5621698
viewtopic.php?p=5621816#p5621816
viewtopic.php?p=5621814#p5621814
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Прошу підказати, як купити $ в Ідея-банк (додаток щойно поставив, але далі незрозуміло)..
pcorda1
 
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