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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:46
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Альянс. Комісія за конвертацію 0,7 + за зняття 1.5 проценту.
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:50
Snower У них на сайті: "З 14 вересня клієнти Креді Агріколь можуть купити валюту в мобільному застосунку СА+ на суму в еквіваленті до 50 000 гривень на місяць. Ця послуга дозволяє проводити обмін валют на поточний ОНЛАЙН-курс та зараховувати кошти на валютні рахунки у банку.
Щоб скористатись цією можливістю, необхідно:
Відкрити мобільний застосунок СА+ та перейти у розділ “Платежі” - “Обмін валют”."
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:55
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Вже зателефонував на горячу лінію і поскаржився на працівників відділення.
Додано: Пон 18 вер, 2023 11:04
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Альянс. Щоб уникнути комісії 1.5 проценту за зняття, можна відкрити депозит на 10 днів, назва - антистресс.
Додано: Пон 18 вер, 2023 11:26
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Кто может сказать о пиреус? Снятие доллара комиссии? Оформление карт какие нужны?
Додано: Пон 18 вер, 2023 11:43
Додано: Пон 18 вер, 2023 11:46
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:08
Нужна $ депозитка, см.здесь:
viewtopic.php?p=5621698#p5621698
viewtopic.php?p=5621816#p5621816
viewtopic.php?p=5621814#p5621814
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:17
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Прошу підказати, як купити $ в Ідея-банк (додаток щойно поставив, але далі незрозуміло)..
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