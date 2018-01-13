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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:47

sl2023x4 Открытие счета в грн. можно через Дію(бесплатно), а валютный счет - только в отделении (300 грн.). Дальше не стала узнавать.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:48

  Snower написав:Альянс. Комісія за конвертацію 0,7 + за зняття 1.5 проценту.
тюю :(
а я ж думав там вже сьогодні розжитися

А чи це не самодіяльність відділення :?: (як страхуйка з різними КредиДнепр, наприклад)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:54

Кредиагриколь и коминбанк Снятие доллара комиссии есть ? Оформление карт какие нужны?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:19

  flysoulfly написав:
  Snower написав:Альянс. Комісія за конвертацію 0,7 + за зняття 1.5 проценту.
тюю :(
а я ж думав там вже сьогодні розжитися

А чи це не самодіяльність відділення :?: (як страхуйка з різними КредиДнепр, наприклад)

Мені так само відповіли в відділенні. Треба робити зміни в таблиці.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:33

  lara_08 написав:Мені так само відповіли в відділенні. Треба робити зміни в таблиці.
так в таблиці й Рада не вказано доп.коміс. 0,75%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Пивденный. Выбрал следующую схему без комиссий и платных карт: открытие депо на 10000 грн и 100 долл. В приложении всё очень быстро. Прямо у кассы конвертнул и сразу забрал. Выдают мотлохом сносного вида.
Коминбанк. Факап. Тестирование не прошло в виду отказа специалиста в оформлении гривневого и долларового депо на мин сумму. "Всё равно заплатите комиссию 1% при снятии, т.к. при депо вам откроют счета, куда заходят только проценты". Мои округлившиеся глаза не помогли. Ушёл из банка ни с чем. Оформил жалобу на отделение по звонку на ГЛ. Постараюсь сообщить вам результат.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:10

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:естирование не прошло в виду отказа специалиста в оформлении гривневого и долларового депо на мин сумму. "Всё равно заплатите комиссию 1% при снятии, т.к. при депо вам откроют счета, куда заходят только проценты".
Какой город?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:16

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Мені так само відповіли в відділенні. Треба робити зміни в таблиці.
так в таблиці й Рада не вказано доп.коміс. 0,75%

Та в Раде вообще капец, брать за зачисление. Вообще никак не обойдёшь.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:19

ВЕСЕЛЬЧАК У
:D а когда : в КредиАгриколь, Правекс,
Радабанк, КредитДнепр, Идея, Укрэксим?
flysoulfly
 
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