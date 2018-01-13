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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:47
sl2023x4 Открытие счета в грн. можно через Дію(бесплатно), а валютный счет - только в отделении (300 грн.). Дальше не стала узнавать.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 12:48
Snower написав:
Альянс. Комісія за конвертацію 0,7 + за зняття 1.5 проценту.
тюю
а я ж думав там вже сьогодні розжитися
А чи це не самодіяльність відділення
(як страхуйка з різними КредиДнепр, наприклад)
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flysoulfly
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Додано: Пон 18 вер, 2023 12:54
Кредиагриколь и коминбанк Снятие доллара комиссии есть ? Оформление карт какие нужны?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:19
flysoulfly написав: Snower написав:
Альянс. Комісія за конвертацію 0,7 + за зняття 1.5 проценту.
тюю
а я ж думав там вже сьогодні розжитися
А чи це не самодіяльність відділення
(як страхуйка з різними КредиДнепр, наприклад)
Мені так само відповіли в відділенні. Треба робити зміни в таблиці.
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lara_08
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:33
lara_08 написав:
Мені так само відповіли в відділенні. Треба робити зміни в таблиці.
так в таблиці й Рада не вказано доп.коміс. 0,75%
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flysoulfly
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:43
Пивденный. Выбрал следующую схему без комиссий и платных карт: открытие депо на 10000 грн и 100 долл. В приложении всё очень быстро. Прямо у кассы конвертнул и сразу забрал. Выдают мотлохом сносного вида.
Коминбанк. Факап. Тестирование не прошло в виду отказа специалиста в оформлении гривневого и долларового депо на мин сумму. "Всё равно заплатите комиссию 1% при снятии, т.к. при депо вам откроют счета, куда заходят только проценты". Мои округлившиеся глаза не помогли. Ушёл из банка ни с чем. Оформил жалобу на отделение по звонку на ГЛ. Постараюсь сообщить вам результат.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:10
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
естирование не прошло в виду отказа специалиста в оформлении гривневого и долларового депо на мин сумму. "Всё равно заплатите комиссию 1% при снятии, т.к. при депо вам откроют счета, куда заходят только проценты".
Какой город?
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Кащей
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:16
flysoulfly написав: lara_08 написав:
Мені так само відповіли в відділенні. Треба робити зміни в таблиці.
так в таблиці й Рада не вказано доп.коміс. 0,75%
Та в Раде вообще капец, брать за зачисление. Вообще никак не обойдёшь.
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lara_08
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:19
ВЕСЕЛЬЧАК У
а когда : в КредиАгриколь, Правекс,
Радабанк, КредитДнепр, Идея, Укрэксим?
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flysoulfly
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