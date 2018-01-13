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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:21

  бульбик написав:в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?

Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:31

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

sl2023x4 написав:
  бульбик написав:в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?

Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.
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la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:32

  la9 написав:
sl2023x4 написав:
  бульбик написав:в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?

Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.
В Киеве?

Нет
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:33

  sl2023x4 написав:
  бульбик написав:в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?

Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.

а по моему вопросу?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Альянс - інфа саме з горячки, зняття без комісії через депозит на 10 днів. З урахуванням курсу +0,75% варіант хіба що коли не залишилося інших варіантів.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:16

  бульбик написав:в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?
См. тут и тут.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:26

КомІнБанк

Только что был в КІБ - говорят валюту купленную онлайн без комсы 1% можно снять только через месячный депозит.
Можно ли это как-то обойти?
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:29

  Snower написав:Альянс - інфа саме з горячки, зняття без комісії через депозит на 10 днів. З урахуванням курсу +0,75% варіант хіба що коли не залишилося інших варіантів.
:!: на 10 днів вони (вже?) не відкривають - тільки на 1 місяць :!:
:( опіздали
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:39

  Snower написав:Креди Агріколь - продаж на 50к не роблять і пропонують просто продаж валюти за курсом 38.8!

Креди агриколь - відкриття карток 350 грн (2*175 мабуть) і надалі щомісячно 175 грн за обслуговування, якщо не робити покупки на 8000+ в місяць. Сказали, що списуватимуть в мінус у тому числі. Без картки зареєструватися у додатку неможливо.
Якщо здавати куплене їм у касу по 37.80, то картки не окупляться :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:41

  pcorda1 написав:Прошу підказати, як купити $ в Ідея-банк (додаток щойно поставив, але далі незрозуміло)..

Ніяк.
Зареєструватися у додатку неможливо, він фейси не розпізнає.
sergey_sryvkin
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