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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:21
бульбик написав:
в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?
Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:31
sl2023x4 написав: бульбик написав:
в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?
Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.
В Киеве?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:32
la9 написав: sl2023x4 написав: бульбик написав:
в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?
Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.
В Киеве?
Нет
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:33
sl2023x4 написав: бульбик написав:
в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?
Не советую идею попал с ней. Заказ валюты ждать 2 недели.
а по моему вопросу?
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бульбик
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:47
Альянс - інфа саме з горячки, зняття без комісії через депозит на 10 днів. З урахуванням курсу +0,75% варіант хіба що коли не залишилося інших варіантів.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:16
бульбик написав:
в Идее при открытии счетов для покупки валюты есть какие-то обязательства по количеству платежей, комиссии и т.д.?
См. тут
и тут
.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:26
Только что был в КІБ - говорят валюту купленную онлайн без комсы 1% можно снять только через месячный депозит.
Можно ли это как-то обойти?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:29
Snower написав:
Альянс - інфа саме з горячки, зняття без комісії через депозит на 10 днів. З урахуванням курсу +0,75% варіант хіба що коли не залишилося інших варіантів.
на 10 днів вони (вже?)
не відкривають - тільки на 1 місяць
опіздали
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:39
Snower написав:
Креди Агріколь - продаж на 50к не роблять і пропонують просто продаж валюти за курсом 38.8!
Креди агриколь - відкриття карток 350 грн (2*175 мабуть) і надалі щомісячно 175 грн за обслуговування, якщо не робити покупки на 8000+ в місяць. Сказали, що списуватимуть в мінус у тому числі. Без картки зареєструватися у додатку неможливо.
Якщо здавати куплене їм у касу по 37.80, то картки не окупляться
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:41
pcorda1 написав:
Прошу підказати, як купити $ в Ідея-банк (додаток щойно поставив, але далі незрозуміло)..
Ніяк.
Зареєструватися у додатку неможливо, він фейси не розпізнає.
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