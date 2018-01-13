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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 305306307308>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  vitaliiangel написав:После 1 месяца выход без комиса
какой именно депозитный продукт с таким сроком? в приложении у них все депо от 94 дней.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:51

Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Кащей написав:
  vitaliiangel написав:После 1 месяца выход без комиса
какой именно депозитный продукт с таким сроком? в приложении у них все депо от 94 дней.
Натисніть та оберіть потрібний строк
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:53

  Кащей написав:
  vitaliiangel написав:После 1 месяца выход без комиса
какой именно депозитный продукт с таким сроком? в приложении у них все депо от 94 дней.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Спасибо, увидел. Хитро у них отсортированы варианты по срокам. Сначала 94, потом 32.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:52

Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40

Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел

Банк львов комис можно обойти положив 100$ на депозит. То есть как только положили сотку, тут же снимаете валюту без комиса. Только надо заказывать
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:26

ПолиКом

  vitaliiangel написав:
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел

Что за совок в ПолиКоме? В чём?
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:56

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  vitaliiangel написав:
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел

Что за совок в ПолиКоме? В чём?

Помещение 50м, евро в кассе нет, доллар 96й год. Я таких банков могу 10 штук открыть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:23

  vitaliiangel написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  vitaliiangel написав:
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел

Что за совок в ПолиКоме? В чём?

Помещение 50м, евро в кассе нет, доллар 96й год. Я таких банков могу 10 штук открыть.

Так що сьогодні по Укркапітал,вийшло відкриття та обмін?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:25

  vitaliiangel написав:Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40

Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел

Банк львов комис можно обойти положив 100$ на депозит. То есть как только положили сотку, тут же снимаете валюту без комиса. Только надо заказывать

У Львові, якщо про Київ, не 1996,синіх не було, замовлення і видача в різні дні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:32

  vitaliiangel написав:Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40



это как у востока пополнение налом 0.3 а сэпом загнать -без комиса. Так можно???И снятие в таблице 0.5% указано а не 1. Обойти снятие месячным депо выйдет??? (как в клиринге доме)
VLADPn
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