|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:46
vitaliiangel написав:
После 1 месяца выход без комиса
какой именно депозитный продукт с таким сроком? в приложении у них все депо от 94 дней.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:51
Кащей написав: vitaliiangel написав:
После 1 месяца выход без комиса
какой именно депозитный продукт с таким сроком? в приложении у них все депо от 94 дней.
Натисніть та оберіть потрібний строк
-
alter
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
-
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20489
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2302 раз.
- Подякували: 3272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:01
Спасибо, увидел. Хитро у них отсортированы варианты по срокам. Сначала 94, потом 32.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:52
Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел
Банк львов комис можно обойти положив 100$ на депозит. То есть как только положили сотку, тут же снимаете валюту без комиса. Только надо заказывать
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20489
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2302 раз.
- Подякували: 3272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:26
vitaliiangel написав:
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел
Что за совок в ПолиКоме? В чём?
-
J1L4gq23S8ft5wD
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 08.03.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:56
J1L4gq23S8ft5wD написав:
vitaliiangel написав:
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел
Что за совок в ПолиКоме? В чём?
Помещение 50м, евро в кассе нет, доллар 96й год. Я таких банков могу 10 штук открыть.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20489
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2302 раз.
- Подякували: 3272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:23
vitaliiangel написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
vitaliiangel написав:
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел
Что за совок в ПолиКоме? В чём?
Помещение 50м, евро в кассе нет, доллар 96й год. Я таких банков могу 10 штук открыть.
Так що сьогодні по Укркапітал,вийшло відкриття та обмін?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14831
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:25
vitaliiangel написав:
Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40
Такого совка как кристалл и поликом я больше не видел
Банк львов комис можно обойти положив 100$ на депозит. То есть как только положили сотку, тут же снимаете валюту без комиса. Только надо заказывать
У Львові, якщо про Київ, не 1996,синіх не було, замовлення і видача в різні дні
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14831
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:32
vitaliiangel написав:
Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40
это как у востока пополнение налом 0.3 а сэпом загнать -без комиса. Так можно???И снятие в таблице 0.5% указано а не 1. Обойти снятие месячным депо выйдет??? (как в клиринге доме)
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2562
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1030
|258025
|
Чет 16 лис, 2023 12:41
cohan
|
|6
|3612
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|38873
|
|