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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:34

VLADPn обойти депо на 3 месяца там вроде и курсы лучше. Про сэп не спросил эти 0,3% не делают банк привлекательнее
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:35

  sens написав:У Львові, якщо про Київ, не 1996,синіх не було
при мне человеку выдали синими. Да г. Киев. Я свои не снимал без заказа, они дали номер телефона по которому заказывать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:41

  sens написав:Так що сьогодні по Укркапітал,вийшло відкриття та обмін

Не добрался может в понедельник
viewtopic.php?p=5647981#p5647981

Это про них был пост? С такими курсами идут лесом
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:51

  VLADPn написав:
  vitaliiangel написав:Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40



это как у востока пополнение налом 0.3 а сэпом загнать -без комиса. Так можно???И снятие в таблице 0.5% указано а не 1. Обойти снятие месячным депо выйдет??? (как в клиринге доме)


сам отвечу.Загнать сэпом будет без комиса. Снять -депо только с 3-х меяцев начинаются.Плюс за открытие счетов по 100 гривен

суммарно открытие счетов и все комисы-850 гривен те вносим 50850 гривен
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:06

  Danik написав:Могут выдать двадцатками. Их многие обменники берут только по рознице
все
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:16

  VLADPn написав:
  VLADPn написав:
  vitaliiangel написав:Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40



это как у востока пополнение налом 0.3 а сэпом загнать -без комиса. Так можно???И снятие в таблице 0.5% указано а не 1. Обойти снятие месячным депо выйдет??? (как в клиринге доме)


сам отвечу.Загнать сэпом будет без комиса. Снять -депо только с 3-х меяцев начинаются.Плюс за открытие счетов по 100 гривен

суммарно открытие счетов и все комисы-850 гривен те вносим 50850 гривен

Каким образом получается 850грн ?
Распишите слагаемые этой суммы
mustbe
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  #<1 ... 305306307308
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