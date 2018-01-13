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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:34
VLADPn обойти депо на 3 месяца там вроде и курсы лучше. Про сэп не спросил эти 0,3% не делают банк привлекательнее
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:35
sens написав:
У Львові, якщо про Київ, не 1996,синіх не було
при мне человеку выдали синими. Да г. Киев. Я свои не снимал без заказа, они дали номер телефона по которому заказывать.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:41
sens написав:
Так що сьогодні по Укркапітал,вийшло відкриття та обмін
Не добрался может в понедельникviewtopic.php?p=5647981#p5647981
Это про них был пост? С такими курсами идут лесом
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:51
VLADPn написав: vitaliiangel написав:
Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40
это как у востока пополнение налом 0.3 а сэпом загнать -без комиса. Так можно???И снятие в таблице 0.5% указано а не 1. Обойти снятие месячным депо выйдет??? (как в клиринге доме)
сам отвечу.Загнать сэпом будет без комиса. Снять -депо только с 3-х меяцев начинаются.Плюс за открытие счетов по 100 гривен
суммарно открытие счетов и все комисы-850 гривен те вносим 50850 гривен
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VLADPn
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:06
все
Danik написав:
Могут выдать двадцатками. Их многие
обменники берут только по рознице
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:16
VLADPn написав: VLADPn написав: vitaliiangel написав:
Кристалл
Внести наличку 0,3%
Покупка валюты 0,5%
Снятие валюты 1%
Курсы без комиса
Доллар 37,50
Евро 40
это как у востока пополнение налом 0.3 а сэпом загнать -без комиса. Так можно???И снятие в таблице 0.5% указано а не 1. Обойти снятие месячным депо выйдет??? (как в клиринге доме)
сам отвечу.Загнать сэпом будет без комиса. Снять -депо только с 3-х меяцев начинаются.Плюс за открытие счетов по 100 гривен
суммарно открытие счетов и все комисы-850 гривен те вносим 50850 гривен
Каким образом получается 850грн ?
Распишите слагаемые этой суммы
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mustbe
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