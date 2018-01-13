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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 307308309310>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 20:37

  VLADPn написав:Два по 100 грн-открытие счетов
мы здесь открытие счетов не учитываем, к валютообмену они прямого отношения не имеют, или тогда надо проезды в банк тоже считать.
  VLADPn написав:И снятие в таблице 0.5% указано а не 1
может сотрудница некомпетентна или в разных отделениях разный комис. Может у кого-то есть с ним кейсы. Мне банк не понравился, движа там нет, скорее всего в кассе мусор, нормальный человек не пойдёт туда покупать валюту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:09

  vitaliiangel написав:
  VLADPn написав:Два по 100 грн-открытие счетов
мы здесь открытие счетов не учитываем, к валютообмену они прямого отношения не имеют
это зря.
ах, да, тут же многие опять на годовую доходность от этой карусельки рассчитывают :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 21:37

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
  VLADPn написав:Два по 100 грн-открытие счетов
мы здесь открытие счетов не учитываем, к валютообмену они прямого отношения не имеют
это зря.
ах, да, тут же многие опять на годовую доходность от этой карусельки рассчитывают :mrgreen:

пока мы не знаем зачем и кому оно нужно, кроме как для перетока - межбанк ЧР. Вероятно эти перетоки были и раньше, но решили их размазать равномерно по банковской системе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:49

  shatenerbi написав:Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных
валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?

Сегодня купил в Укргазбанк доллары, пришел в отделение, специалист открыла гривневый счёт, виртуальную карту Прозапас потом в приложении открыл сам такую же долларовую карту Прозапас. Гривневая карта в приложении долго не появлялась, пока не позвонил в отделение. Сразу пополнил налом в кассе грн счёт, для обмена увеличил лимит в приложении. Комиса нет за вход и обмен, если выводить с карты то комис везде хоть на карту, хоть СЕП. Заказал на вторник, хотел евро купить, но не успел, подняли курс(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:52

  mogicanin1986 написав:если выводить с карты то комис везде хоть на карту, хоть СЕП
с валютного прозапас выход через кассу без комиса.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:54

  vitaliiangel написав:
  mogicanin1986 написав:если выводить с карты то комис везде хоть на карту, хоть СЕП
с валютного прозапас выход через кассу без комиса.

С валютной Прозапас снятие налички без комиса, Я за гривню написал) переводы на карты других банков и за СЕП. Кстати по идее если снятие с валютной налички в отделении без комиса, значит и снятие гривны в отделении с гривневый карты Прозапас тоже должно быть без комиса? Или если гривну снимать то комис будет?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:25

  mogicanin1986 написав:Или если гривну снимать то комис будет?
намекну. прозапас это депозитная карта. Типа держите на ней деньги про запас. И получаете ещё %. комис здесь неуместен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:32

  vitaliiangel написав:
  mogicanin1986 написав:Или если гривну снимать то комис будет?
намекну. прозапас это депозитная карта. Типа держите на ней деньги про запас. И получаете ещё %. комис здесь неуместен.

Однако выход с этой карты безналом с комисом.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:40

  mogicanin1986 написав:
  vitaliiangel написав:
  mogicanin1986 написав:Или если гривну снимать то комис будет?
намекну. прозапас это депозитная карта. Типа держите на ней деньги про запас. И получаете ещё %. комис здесь неуместен.

Однако выход с этой карты безналом с комисом.

да гривна через кассу с комисом...

При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена ​​комісія:

для рахунків у Євро/Долларах США - без комісії;
для рахунків у Гривнях у розмірі від 0,5% суми зняття + 1 грн.

http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... pro-zapas/

Сучасний високотехнологічний продукт, розроблений на основі платіжної картки. Оформивши карту, Ви маєте можливість оперативно користуватися коштами, при цьому на залишок нараховуються ставки на рівні депозитів.
смешно 5,0% они называют "на рівні депозитів"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:46

При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена ​​комісія:

для рахунків у Євро/Долларах США - без комісії;
для рахунків у Гривнях у розмірі від 0,5% суми зняття + 1 грн.

http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... pro-zapas/

Сучасний високотехнологічний продукт, розроблений на основі платіжної картки. Оформивши карту, Ви маєте можливість оперативно користуватися коштами, при цьому на залишок нараховуються ставки на рівні депозитів.
смешно 5,0% они называют "на рівні депозитів"[/quote]
Дякую за лікбез)
mogicanin1986
 
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