Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:49

shatenerbi написав: Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных

валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит? Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячныхвалютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?

Сегодня купил в Укргазбанк доллары, пришел в отделение, специалист открыла гривневый счёт, виртуальную карту Прозапас потом в приложении открыл сам такую же долларовую карту Прозапас. Гривневая карта в приложении долго не появлялась, пока не позвонил в отделение. Сразу пополнил налом в кассе грн счёт, для обмена увеличил лимит в приложении. Комиса нет за вход и обмен, если выводить с карты то комис везде хоть на карту, хоть СЕП. Заказал на вторник, хотел евро купить, но не успел, подняли курс(