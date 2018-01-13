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мы здесь открытие счетов не учитываем, к валютообмену они прямого отношения не имеют, или тогда надо проезды в банк тоже считать.
VLADPn написав:И снятие в таблице 0.5% указано а не 1
может сотрудница некомпетентна или в разных отделениях разный комис. Может у кого-то есть с ним кейсы. Мне банк не понравился, движа там нет, скорее всего в кассе мусор, нормальный человек не пойдёт туда покупать валюту.
shatenerbi написав:Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?
Сегодня купил в Укргазбанк доллары, пришел в отделение, специалист открыла гривневый счёт, виртуальную карту Прозапас потом в приложении открыл сам такую же долларовую карту Прозапас. Гривневая карта в приложении долго не появлялась, пока не позвонил в отделение. Сразу пополнил налом в кассе грн счёт, для обмена увеличил лимит в приложении. Комиса нет за вход и обмен, если выводить с карты то комис везде хоть на карту, хоть СЕП. Заказал на вторник, хотел евро купить, но не успел, подняли курс(
mogicanin1986 написав:если выводить с карты то комис везде хоть на карту, хоть СЕП
с валютного прозапас выход через кассу без комиса.
С валютной Прозапас снятие налички без комиса, Я за гривню написал) переводы на карты других банков и за СЕП. Кстати по идее если снятие с валютной налички в отделении без комиса, значит и снятие гривны в отделении с гривневый карты Прозапас тоже должно быть без комиса? Или если гривну снимать то комис будет?
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Сучасний високотехнологічний продукт, розроблений на основі платіжної картки. Оформивши карту, Ви маєте можливість оперативно користуватися коштами, при цьому на залишок нараховуються ставки на рівні депозитів.
смешно 5,0% они называют "на рівні депозитів"[/quote] Дякую за лікбез)