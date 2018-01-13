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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:54
Підтримка написала: переказ на інші картки Укргазбанк без коміса, тримайте гроші в банку!
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mogicanin1986
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Додано: Суб 18 лис, 2023 03:48
По чему в кассах выдают один мусор который обменки берут только по курсу НБУ
Как решить проблему?
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newpovlanik
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:20
vitaliiangel написав: sens написав:
Так що сьогодні по Укркапітал,вийшло відкриття та обмін
Не добрался может в понедельникviewtopic.php?p=5647981#p5647981
Это про них был пост? С такими курсами идут лесом
По євро курс з найкращих,чи то таблиця не все враховує
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sens
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:28
sens написав:
По євро курс з найкращих,чи то таблиця не все враховує
в таблице то что жирным это курс со стели. Они его не публикуют, поэтому надо звонить и уточнять, чтобы зря не ехать. Я так попал с окси, купив евро по 40,30. Оно всё равно в плюс, только на банки с доходом ниже 550-600 грн я не трачу время. Напротив в укргаз евро было по 40, а рядом в ощаде по 40,15 чуть дальше по Хрещатику ПУМБ там 40,10 (с учётом комиса). Нет смысла тратить на окси/поликом/кристалл 2-3 часа.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:34
newpovlanik написав:
По чему в кассах выдают один мусор который обменки берут только по курсу НБУ
Как решить проблему?
работать с евро или договариваться за коробку конфет, чтобы касса вам отложила синие. Или найти обменку которая берёт всё. Я все 3 варианта использую. Общее правило мусор не брать. Ещё кто то в приват пристраивает.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 13:28
Господа, кто сталкивался с банком Грант,
как впечатления от процесса?
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asti
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Додано: Суб 18 лис, 2023 14:12
shatenerbi написав:
Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных
валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?
З фізичної карти можна зразу знімати після валютообміну, з віртуальної-- на наступний день.
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Golf_streem
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Додано: Суб 18 лис, 2023 15:20
Golf_streem написав: shatenerbi написав:
Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных
валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?
З фізичної карти можна зразу знімати після валютообміну, з віртуальної-- на наступний день.
Західна Україна, відділення в обласному центрі, знімав з віртуальної через годину як обміняв.
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ytaras
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Додано: Суб 18 лис, 2023 15:21
ytaras написав: Golf_streem написав: shatenerbi написав:
Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных
валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?
З фізичної карти можна зразу знімати після валютообміну, з віртуальної-- на наступний день.
Західна Україна, відділення в обласному центрі, знімав з віртуальної через годину як обміняв.
Знімаєш відразу, не відходячі від каси
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Додано: Суб 18 лис, 2023 15:26
newpovlanik написав:
По чему в кассах выдают один мусор который обменки берут только по курсу НБУ
Как решить проблему?
Не брати вочевидь
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