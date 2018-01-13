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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 308309310311>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:54

Підтримка написала: переказ на інші картки Укргазбанк без коміса, тримайте гроші в банку!
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 03:48

касса

По чему в кассах выдают один мусор который обменки берут только по курсу НБУ
Как решить проблему?
newpovlanik
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:20

Укркапітал

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Так що сьогодні по Укркапітал,вийшло відкриття та обмін

Не добрался может в понедельник
viewtopic.php?p=5647981#p5647981

Это про них был пост? С такими курсами идут лесом

По євро курс з найкращих,чи то таблиця не все враховує
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:28

  sens написав:По євро курс з найкращих,чи то таблиця не все враховує
в таблице то что жирным это курс со стели. Они его не публикуют, поэтому надо звонить и уточнять, чтобы зря не ехать. Я так попал с окси, купив евро по 40,30. Оно всё равно в плюс, только на банки с доходом ниже 550-600 грн я не трачу время. Напротив в укргаз евро было по 40, а рядом в ощаде по 40,15 чуть дальше по Хрещатику ПУМБ там 40,10 (с учётом комиса). Нет смысла тратить на окси/поликом/кристалл 2-3 часа.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:34

  newpovlanik написав:По чему в кассах выдают один мусор который обменки берут только по курсу НБУ
Как решить проблему?

работать с евро или договариваться за коробку конфет, чтобы касса вам отложила синие. Или найти обменку которая берёт всё. Я все 3 варианта использую. Общее правило мусор не брать. Ещё кто то в приват пристраивает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:28

Господа, кто сталкивался с банком Грант,
как впечатления от процесса?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:12

  shatenerbi написав:Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных
валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?

З фізичної карти можна зразу знімати після валютообміну, з віртуальної-- на наступний день.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:20

  Golf_streem написав:
  shatenerbi написав:Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных
валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?

З фізичної карти можна зразу знімати після валютообміну, з віртуальної-- на наступний день.

Західна Україна, відділення в обласному центрі, знімав з віртуальної через годину як обміняв.
ytaras
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:21

  ytaras написав:
  Golf_streem написав:
  shatenerbi написав:Рябята,подскажите,кто недавно делал в Укразе для обмена на 50т,нужна доллар.карта?С времен 3-х месячных
валютных депо не делал(карту) или возможно открыть в приложении онлайн карту?Как вообще там процесс происходит?

З фізичної карти можна зразу знімати після валютообміну, з віртуальної-- на наступний день.

Західна Україна, відділення в обласному центрі, знімав з віртуальної через годину як обміняв.


Знімаєш відразу, не відходячі від каси
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:26

  newpovlanik написав:По чему в кассах выдают один мусор который обменки берут только по курсу НБУ
Как решить проблему?

Не брати вочевидь
sergey_sryvkin
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