Десь проскакували посилання на альтернативні табличкі, можна повторити
бо в сене на роботі від mustbe не відкривається
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 лис, 2023 15:36
Десь проскакували посилання на альтернативні табличкі, можна повторити
бо в сене на роботі від mustbe не відкривається
Додано: Суб 18 лис, 2023 15:40
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