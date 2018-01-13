Десь проскакували посилання на альтернативні табличкі, можна повторити
бо в сене на роботі від mustbe не відкривається
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 лис, 2023 15:36
Десь проскакували посилання на альтернативні табличкі, можна повторити
бо в сене на роботі від mustbe не відкривається
Додано: Суб 18 лис, 2023 15:40
Додано: Суб 18 лис, 2023 16:33
Если что-то не работает - опишите проблему более детально, разберёмся.
Альтернативная табличка -
Додано: Суб 18 лис, 2023 17:38
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
реально полезная таблица, но смотрю на донаты, то люди жадничают, хоть ей пользуются пол страны, может есть смысл для профилактики выключать после 14 00 на технические работы , для обслуживания
Додано: Суб 18 лис, 2023 17:47
Додано: Нед 19 лис, 2023 13:11
Додано: Нед 19 лис, 2023 13:27
mustbe
По укркапу не корректная информация. У них комиссия 0,2% , но минимум 500 грн. При покупке на 50к - это 1%. Получается, что 1%+1%=2%. Если покупать на 50к, то курс по $ будет примерно 38,12 , а по евро примерно 40,29. Про комиссию инфо из отделения, где я пытался купить евро. Курс валюты становится известен около 10-11 дня, и может меняться. Ещё один прикол - это наличие самой валюты. Они не не проводят инкассацию если сумма будет меньше 5000 евро. Тоесть, надо, чтобы купили минимум 4 человека, или покупать в конце месяца на двоих, а потом сразу в начале месяца ещё на двоих.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|