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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 309310311312>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:36

Десь проскакували посилання на альтернативні табличкі, можна повторити
бо в сене на роботі від mustbe не відкривається
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:40

  ukr0014959 написав:Десь проскакували посилання на альтернативні табличкі, можна повторити
бо в сене на роботі від mustbe не відкривається


на мабиле? браузер другой пробуйте, ФФ обычно норм
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 16:33

  ukr0014959 написав:Десь проскакували посилання на альтернативні табличкі, можна повторити
бо в сене на роботі від mustbe не відкривається

Если что-то не работает - опишите проблему более детально, разберёмся.
Альтернативная табличка - вот. Но она другая, совсем другая
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 17:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

реально полезная таблица, но смотрю на донаты, то люди жадничают, хоть ей пользуются пол страны, может есть смысл для профилактики выключать после 14 00 на технические работы , для обслуживания
ukrava24
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 17:47

  ytaras написав:
  shatenerbi написав:Західна Україна, відділення в обласному центрі, знімав з віртуальної через годину як обміняв.


Знімаєш відразу, не відходячі від каси

Значить мене у відділенні трішки не правильно проконсультували-)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:11

  ukrava24 написав:реально полезная таблица, но смотрю на донаты, то люди жадничают, хоть ей пользуются пол страны, может есть смысл для профилактики выключать после 14 00 на технические работы , для обслуживания

Навіщо рахувати чужі гроші? Задонатьте та спіть спокійно
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:27

mustbe
По укркапу не корректная информация. У них комиссия 0,2% , но минимум 500 грн. При покупке на 50к - это 1%. Получается, что 1%+1%=2%. Если покупать на 50к, то курс по $ будет примерно 38,12 , а по евро примерно 40,29. Про комиссию инфо из отделения, где я пытался купить евро. Курс валюты становится известен около 10-11 дня, и может меняться. Ещё один прикол - это наличие самой валюты. Они не не проводят инкассацию если сумма будет меньше 5000 евро. Тоесть, надо, чтобы купили минимум 4 человека, или покупать в конце месяца на двоих, а потом сразу в начале месяца ещё на двоих.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:54

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

По Гранту робота налагодилась? Хтось був цього тиждня?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:38

Працює, але $ поки не видають. Нема в касі. Чекають на слідуючому тижні.
maxim1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 01:19

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  2XL написав:По Гранту робота налагодилась? Хтось був цього тиждня?

По Гранту (Киев). В среду была в отделении, сняли копии документов. Сказали, что позвонят, когда откроют счета. В четверг перезвонили. В пятницу к 10:30 положила деньги на счет для валютообмена и оплатила 200 грн за открытие 2 счетов. В 15:00 пришло уведомление на электронную почту о зачислении 1350 долларов. Сняла в тот же день (касса работает до 16:00). Доллары уже есть, заказывать не нужно. На 2 человека выдали 20 купюр 96 года и 7 купюр синих неэмиссионных. Перед нами другому клиенту тоже почти все отдали 96 годом и несколько штук синих.
IAkulenko
 
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