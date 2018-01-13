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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 01:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Расскажите, какие счета/карты в гривне и долларах нужно открывать в Пивденном, чтобы снимать без комиссии? Правильно поняла, что сначала нужно 1 раз открыть депозит на 100 долларов на 1 месяц, потом сделать обмен с выводом на эту депозитную карту и уже с нее всегда снятие без комиссии?
IAkulenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 09:57

  IAkulenko написав:Расскажите, какие счета/карты в гривне и долларах нужно открывать в Пивденном, чтобы снимать без комиссии? Правильно поняла, что сначала нужно 1 раз открыть депозит на 100 долларов на 1 месяц, потом сделать обмен с выводом на эту депозитную карту и уже с нее всегда снятие без комиссии?

Нет не правильно
Нужно открыть за столиком депозит гривневый на 10000 на 3 месяца
Потом в приложении на 3 месяца на 100 долларов и евро так само тогда все без комиссии
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 10:14

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Панове, по МТБ питання . А можна по п2п загнати гривню на картку і відразу обмін робити? Овера не буде? Чи буде?
Востаннє редагувалось 1finanсier в Пон 20 лис, 2023 10:18, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 10:16

  1finanсier написав:Панове, по МТБ питання . А можна по п2п загнати гривню на картку і відрпзу обмін робити? Овера не буде? Чи буде?

Не буде
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 10:18

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, по МТБ питання . А можна по п2п загнати гривню на картку і відрпзу обмін робити? Овера не буде? Чи буде?

Не буде

Дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 10:59

  IAkulenko написав:
  2XL написав:По Гранту робота налагодилась? Хтось був цього тиждня?

По Гранту (Киев). В среду была в отделении, сняли копии документов. Сказали, что позвонят, когда откроют счета. В четверг перезвонили. В пятницу к 10:30 положила деньги на счет для валютообмена и оплатила 200 грн за открытие 2 счетов. В 15:00 пришло уведомление на электронную почту о зачислении 1350 долларов. Сняла в тот же день (касса работает до 16:00). Доллары уже есть, заказывать не нужно. На 2 человека выдали 20 купюр 96 года и 7 купюр синих неэмиссионных. Перед нами другому клиенту тоже почти все отдали 96 годом и несколько штук синих.

я так понял ходить 3 раза, 1й копии документов, 2й - внести деньги, 3й - забрать валюту. Работают ли с евро? С документами можно явиться в любое время?
vitaliiangel
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  #<1 ... 309310311312
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