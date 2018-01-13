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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лис, 2023 01:20
Расскажите, какие счета/карты в гривне и долларах нужно открывать в Пивденном, чтобы снимать без комиссии? Правильно поняла, что сначала нужно 1 раз открыть депозит на 100 долларов на 1 месяц, потом сделать обмен с выводом на эту депозитную карту и уже с нее всегда снятие без комиссии?
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IAkulenko
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Додано: Пон 20 лис, 2023 09:57
IAkulenko написав:
Расскажите, какие счета/карты в гривне и долларах нужно открывать в Пивденном, чтобы снимать без комиссии? Правильно поняла, что сначала нужно 1 раз открыть депозит на 100 долларов на 1 месяц, потом сделать обмен с выводом на эту депозитную карту и уже с нее всегда снятие без комиссии?
Нет не правильно
Нужно открыть за столиком депозит гривневый на 10000 на 3 месяца
Потом в приложении на 3 месяца на 100 долларов и евро так само тогда все без комиссии
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sl2023x4
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:14
Панове, по МТБ питання . А можна по п2п загнати гривню на картку і відразу обмін робити? Овера не буде? Чи буде?
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Пон 20 лис, 2023 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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1finanсier
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:16
1finanсier написав:
Панове, по МТБ питання . А можна по п2п загнати гривню на картку і відрпзу обмін робити? Овера не буде? Чи буде?
Не буде
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sens
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:18
sens написав: 1finanсier написав:
Панове, по МТБ питання . А можна по п2п загнати гривню на картку і відрпзу обмін робити? Овера не буде? Чи буде?
Не буде
Дякую )
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1finanсier
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:59
IAkulenko написав:
По Гранту (Киев).
2XL написав:
По Гранту робота налагодилась? Хтось був цього тиждня?
В среду была в отделении, сняли копии документов. Сказали, что позвонят, когда откроют счета. В четверг перезвонили. В пятницу к 10:30 положила деньги на счет для валютообмена и оплатила 200 грн за открытие 2 счетов. В 15:00 пришло уведомление на электронную почту о зачислении 1350 долларов. Сняла в тот же день (касса работает до 16:00). Доллары уже есть, заказывать не нужно. На 2 человека выдали 20 купюр 96 года и 7 купюр синих неэмиссионных. Перед нами другому клиенту тоже почти все отдали 96 годом и несколько штук синих.
я так понял ходить 3 раза, 1й копии документов, 2й - внести деньги, 3й - забрать валюту. Работают ли с евро? С документами можно явиться в любое время?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:09
грант евро 39,55 не считая комисс
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:43
Кристалл: курс евро (деп. 200) -39,90. Плюс комиссии.
Европром: (деп. 200) -курс 39,85. Плюс комиссия.
(по телефону в отделениях сказали в 10:30)
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odeshm6
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:47
odeshm6 написав:
Кристалл: курс евро (деп. 200) -39,90. Плюс комиссии.
Европром: (деп. 200) -курс 39,85. Плюс комиссия.
(по телефону в отделениях сказали в 10:30)
для 200 немного другая ветка
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:48
только что звонил на горячку в укркапитал. сказали обмен через менеджера по курсу кассы. Обмена по карточным курсам пока нет. Оба курса есть на сайте.
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