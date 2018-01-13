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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:50
ukrava24 написав:
грант евро 39,55 не считая комисс
У Гранта - вроде же курс межбанка ? Или нет ?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:53
deneg net написав:
По укркапу не корректная информация. У них комиссия 0,2% , но минимум 500 грн. При покупке на 50к - это 1%. Получается, что 1%+1%=2%. Если покупать на 50к, то курс по $ будет примерно 38,12 , а по евро примерно 40,29. Про комиссию инфо из отделения, где я пытался купить евро. Курс валюты становится известен около 10-11 дня, и может меняться
та ну откуда 40,29 ? исходный курс каждый день рост.
уже в четверг мне предварительно насчитали примерно итоговый 40,336 - мне показалось дорого.
И кстати, не факт, что больше €1250 вообще оформят заявку - "сумму на покупку на МБ евро
всегда надо брать С ЗАПАСОМ "
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 20 лис, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:54
vitaliiangel написав:
только что звонил на горячку в укркапитал. сказали обмен через менеджера по курсу кассы. Обмена по карточным курсам пока нет. Оба курса есть на сайте.
Горячка - соврёт и недорого возьмёт.
Нужно подтверждение реальным опытом
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:08
mustbe написав: vitaliiangel написав:
только что звонил на горячку в укркапитал. сказали обмен через менеджера по курсу кассы. Обмена по карточным курсам пока нет. Оба курса есть на сайте.
Горячка - соврёт и недорого возьмёт.
Нужно подтверждение реальным опытом
чую, нужно подождать отмены идиотского 500грн. минимума комисиии для покупающих на 50К, если банк захочет заработать. Если не захочет - то обмен там становится только затратной тратой времени
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:41
vitaliiangel Да, ходить 3 раза. Первый раз с документами можно прийти в любое время. Теоретически, с евро тоже работают. Но наличие евро в кассе не знаю. При мне люди покупали только доллары.
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