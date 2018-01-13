RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 311312313314>
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:50

  ukrava24 написав:грант евро 39,55 не считая комисс

У Гранта - вроде же курс межбанка ? Или нет ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7402
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:53

  deneg net написав:По укркапу не корректная информация. У них комиссия 0,2% , но минимум 500 грн. При покупке на 50к - это 1%. Получается, что 1%+1%=2%. Если покупать на 50к, то курс по $ будет примерно 38,12 , а по евро примерно 40,29. Про комиссию инфо из отделения, где я пытался купить евро. Курс валюты становится известен около 10-11 дня, и может меняться

та ну откуда 40,29 ? исходный курс каждый день рост.
уже в четверг мне предварительно насчитали примерно итоговый 40,336 - мне показалось дорого.

И кстати, не факт, что больше €1250 вообще оформят заявку - "сумму на покупку на МБ евро всегда надо брать С ЗАПАСОМ "
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 лис, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 3692
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:54

  vitaliiangel написав:только что звонил на горячку в укркапитал. сказали обмен через менеджера по курсу кассы. Обмена по карточным курсам пока нет. Оба курса есть на сайте.

Горячка - соврёт и недорого возьмёт.
Нужно подтверждение реальным опытом
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7402
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:08

  mustbe написав:
  vitaliiangel написав:только что звонил на горячку в укркапитал. сказали обмен через менеджера по курсу кассы. Обмена по карточным курсам пока нет. Оба курса есть на сайте.

Горячка - соврёт и недорого возьмёт.
Нужно подтверждение реальным опытом
чую, нужно подождать отмены идиотского 500грн. минимума комисиии для покупающих на 50К, если банк захочет заработать. Если не захочет - то обмен там становится только затратной тратой времени
flysoulfly
 
Повідомлень: 3692
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:33

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Оксі курс євро 40.25
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:41

vitaliiangel Да, ходить 3 раза. Первый раз с документами можно прийти в любое время. Теоретически, с евро тоже работают. Но наличие евро в кассе не знаю. При мне люди покупали только доллары.
IAkulenko
 
Повідомлень: 8
З нами з: 08.01.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:57

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

в Аккорде обмен-выдача хорошо проходят? купюры без 96года выдают? спасибо
[Fin501]
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 03.02.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:01

  [Fin501] написав:в Аккорде обмен-выдача хорошо проходят? купюры без 96года выдают? спасибо

проходит хорошо в 10 минут можно уложиться. Купюры выдают "какие есть". Надо зайти спросить а потом думать, делать ли обмен.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2304 раз.
Подякували: 3279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:02

Re: КристалБанк

20.11.2023 - гаряча лінія, станом на 10:00
Долар 37.7
Євро 40.40
Nimbler
 
Повідомлень: 25
З нами з: 17.02.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:04

  sl2023x4 написав:
  IAkulenko написав:Расскажите, какие счета/карты в гривне и долларах нужно открывать в Пивденном, чтобы снимать без комиссии? Правильно поняла, что сначала нужно 1 раз открыть депозит на 100 долларов на 1 месяц, потом сделать обмен с выводом на эту депозитную карту и уже с нее всегда снятие без комиссии?

Нет не правильно
Нужно открыть за столиком депозит гривневый на 10000 на 3 месяца
Потом в приложении на 3 месяца на 100 долларов и евро так само тогда все без комиссии

1. Открыть депозит на 10 000 и получить карту.
2. Зарегистрироваться в новом приложении.
3. Потом самому в приложении открывать конвертационный депозит на 100 долларова или Прибыльный Плюс Online? Долларовый счет под депозит сам откроется или как?
4. И дальше обмен с гривневой депозитной на долларовую депозитную?
IAkulenko
 
Повідомлень: 8
З нами з: 08.01.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 311312313314>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 102, 103, 104
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1038 260283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2023 14:51
moveton
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 3778
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 38976
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10189)
20.11.2023 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.