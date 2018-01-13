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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лис, 2023 14:05
Nimbler написав:
20.11.2023 - гаряча лінія, станом на 10:00
Долар 37.7
Євро 40.40
это еще дороже, чем в тяпницу.viewtopic.php?p=5648295#p5648295
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:45
в каких банках в кассе выдают при онлайн-обмене годный для опта доллар (без96, непотертый)? спасибо
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:51
IAkulenko написав: sl2023x4 написав: IAkulenko написав:
Расскажите, какие счета/карты в гривне и долларах нужно открывать в Пивденном, чтобы снимать без комиссии? Правильно поняла, что сначала нужно 1 раз открыть депозит на 100 долларов на 1 месяц, потом сделать обмен с выводом на эту депозитную карту и уже с нее всегда снятие без комиссии?
Нет не правильно
Нужно открыть за столиком депозит гривневый на 10000 на 3 месяца
Потом в приложении на 3 месяца на 100 долларов и евро так само тогда все без комиссии
1. Открыть депозит на 10 000 и получить карту.
2. Зарегистрироваться в новом приложении.
3. Потом самому в приложении открывать конвертационный депозит на 100 долларова или Прибыльный Плюс Online? Долларовый счет под депозит сам откроется или как?
4. И дальше обмен с гривневой депозитной на долларовую депозитную?
Все так
3.Прибыльный Плюс Online
Только карту возможно неделю ждать она именная или платная сразу
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:29
[Fin501] написав:
в каких банках в кассе выдают при онлайн-обмене годный для опта доллар (без96, непотертый)? спасибо
в тех, где он такой в кассе есть.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:48
sl2023x4 написав: IAkulenko написав: sl2023x4 написав:
в Пивденном
Нужно открыть за столиком депозит гривневый на 10000 на 3 месяца
Потом в приложении на 3 месяца на 100 долларов и евро так само тогда все без комиссии
1. Открыть депозит на 10 000 и получить карту.
2. Зарегистрироваться в новом приложении.
3. Потом самому в приложении открывать конвертационный депозит на 100 долларова или Прибыльный Плюс Online? Долларовый счет под депозит сам откроется или как?
4. И дальше обмен с гривневой депозитной на долларовую депозитную?
Все так
3.Прибыльный Плюс Online
Только карту возможно неделю ждать
она именная или платная сразу
а зачем нужен пластик валютки , если снятие без комиссии со счета валютной виртуалки через менеджера?
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