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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:05

  Nimbler написав:20.11.2023 - гаряча лінія, станом на 10:00
Долар 37.7
Євро 40.40

это еще дороже, чем в тяпницу.
viewtopic.php?p=5648295#p5648295
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:45

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

в каких банках в кассе выдают при онлайн-обмене годный для опта доллар (без96, непотертый)? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:51

  IAkulenko написав:
  sl2023x4 написав:
  IAkulenko написав:Расскажите, какие счета/карты в гривне и долларах нужно открывать в Пивденном, чтобы снимать без комиссии? Правильно поняла, что сначала нужно 1 раз открыть депозит на 100 долларов на 1 месяц, потом сделать обмен с выводом на эту депозитную карту и уже с нее всегда снятие без комиссии?

Нет не правильно
Нужно открыть за столиком депозит гривневый на 10000 на 3 месяца
Потом в приложении на 3 месяца на 100 долларов и евро так само тогда все без комиссии

1. Открыть депозит на 10 000 и получить карту.
2. Зарегистрироваться в новом приложении.
3. Потом самому в приложении открывать конвертационный депозит на 100 долларова или Прибыльный Плюс Online? Долларовый счет под депозит сам откроется или как?
4. И дальше обмен с гривневой депозитной на долларовую депозитную?

Все так
3.Прибыльный Плюс Online
Только карту возможно неделю ждать она именная или платная сразу
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:29

  [Fin501] написав:в каких банках в кассе выдают при онлайн-обмене годный для опта доллар (без96, непотертый)? спасибо

в тех, где он такой в кассе есть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:48

  sl2023x4 написав:
  IAkulenko написав:
  sl2023x4 написав: в Пивденном
Нужно открыть за столиком депозит гривневый на 10000 на 3 месяца
Потом в приложении на 3 месяца на 100 долларов и евро так само тогда все без комиссии

1. Открыть депозит на 10 000 и получить карту.
2. Зарегистрироваться в новом приложении.
3. Потом самому в приложении открывать конвертационный депозит на 100 долларова или Прибыльный Плюс Online? Долларовый счет под депозит сам откроется или как?
4. И дальше обмен с гривневой депозитной на долларовую депозитную?

Все так
3.Прибыльный Плюс Online
Только карту возможно неделю ждать она именная или платная сразу
а зачем нужен пластик валютки , если снятие без комиссии со счета валютной виртуалки через менеджера?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:58

  flysoulfly написав:а зачем нужен пластик валютки , если снятие без комиссии со счета валютной виртуалки через менеджера?

Чтобы не сидеть в очереди ещё и к менеджеру? В Пивне прямо с карты в кассе можно снимать без комисов.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.

такое...

складно было на бумаге (с)

в обменку опт? 96р =нет

сдать тут же в кассу Акорд? Так себе...
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:35

  [Fin501] написав:зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.

такое...

складно было на бумаге (с)

банк тоже хочет поиметь с карусельщиков выгоду. Не только карусельщики с банка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:40

[Fin501]
в аккорде выдают что есть в кассе, я и неделю ждал, пока завезли бумажки от 2001. В разных отделениях по-разному. Но потертых и откровенной говнищи уже несколько месяцев не давали. Вот тас - гарантировано 1/3 пачки тупо затертый или проштампованный грязный мотлох, 1/3 треть 96, забираю с него последний депо и закрываю все счета, надоело. Вип отделение на майдане. Весь 96 с таса сдал в агропросперис
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:45

moveton
А зачем сидеть к менеджеру, если можно подкинуть виртуалку в Google pay и с кошелька электронного снять. Все работает.
otass
 
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