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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:49

  Krokodil написав:Вип отделение на майдане.
о только хотел туда зайти. В другом тас кассир за шоколадку собирала не затёртые 2006 (я так понимаю на синие там претендентов без меня много). а рядом на Хрещатике сенс (тоже типа вип) не знаете чем выдаёт?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:51

  otass написав:moveton
А зачем сидеть к менеджеру, если можно подкинуть виртуалку в Google pay и с кошелька электронного снять. Все работает.
но вот я, например, люблю нормальные расходные и приходные кассовые документы ("сдал,принЯл,опись,прОтокол,отпечаткипальцев"© :) ), а не убогий чек с пос-терминала (и это в лучшем случае)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:58

Запилил в телеге бота, который сообщает обо всех изменениях курсов банок Клубов 50 и 200. А также НБУ, межбанк и обменки.
Ну и чат к нему, для обсуждения самого бота и смежных вопросов.
В рабочее время бот пиликает почти каждые полчаса.
Ночью (00:00-07:59) сообщения тоже приходят, но в беззвучном режиме.
Бот: https://t.me/club50_rates
Чат: https://t.me/club50k_chat
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:59

  otass написав:moveton
А зачем сидеть к менеджеру, если можно подкинуть виртуалку в Google pay и с кошелька электронного снять. Все работает.

Это не я вместо снятия с карты предлагал со счёта через менеджера. Может можно и с какой-то виртуалки прямо в кассе снимать. Но после того, как меня с таким прокатил Укргаз, я в Пивне сразу завёл пластиковую депозитку. Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:09

  moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?

Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

flysoulfly написав:
  moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?

Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#.
Ось, що мені у відділенні казали, що після закінчення депозиту, картка втрачає депозитну властивість.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:20

  mustbe написав:Запилил в телеге бота, который сообщает обо всех изменениях курсов банок Клубов 50 и 200. А также НБУ, межбанк и обменки.
Ну и чат к нему, для обсуждения самого бота и смежных вопросов.
В рабочее время бот пиликает почти каждые полчаса.
Ночью (00:00-07:59) сообщения тоже приходят, но в беззвучном режиме.
Бот: https://t.me/club50_rates
Чат: https://t.me/club50k_chat

круто! а можно туда добавить
t.me/obmen_kyiv
t.me/kate_currency
t.me/uacoin
t.me/fortex_exchange_kiev
t.me/obmnvlt
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:26

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

3/4 по телефону говорят- у них курс евро 40,20. Плюс комиссии. (и 50 и 200)
odeshm6
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:30

  vitaliiangel написав: круто! а можно туда добавить
t.me/obmen_kyiv
t.me/kate_currency
t.me/uacoin
t.me/fortex_exchange_kiev
t.me/obmnvlt

Можно, но не нужно. Курсы обменок - это не тема этого бота.
Обменка будет только одна - достаточно хорошая, киевская. Просто как показатель, условный ориентир.
По крайней мере - пока
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:32

  mustbe написав:достаточно хорошая, киевская
а какая?
vitaliiangel
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