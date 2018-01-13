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о только хотел туда зайти. В другом тас кассир за шоколадку собирала не затёртые 2006 (я так понимаю на синие там претендентов без меня много). а рядом на Хрещатике сенс (тоже типа вип) не знаете чем выдаёт?
Запилил в телеге бота, который сообщает обо всех изменениях курсов банок Клубов 50 и 200. А также НБУ, межбанк и обменки. Ну и чат к нему, для обсуждения самого бота и смежных вопросов. В рабочее время бот пиликает почти каждые полчаса. Ночью (00:00-07:59) сообщения тоже приходят, но в беззвучном режиме. Бот: https://t.me/club50_rates Чат: https://t.me/club50k_chat
otass написав:moveton А зачем сидеть к менеджеру, если можно подкинуть виртуалку в Google pay и с кошелька электронного снять. Все работает.
Это не я вместо снятия с карты предлагал со счёта через менеджера. Может можно и с какой-то виртуалки прямо в кассе снимать. Но после того, как меня с таким прокатил Укргаз, я в Пивне сразу завёл пластиковую депозитку. Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
mustbe написав:Запилил в телеге бота, который сообщает обо всех изменениях курсов банок Клубов 50 и 200. А также НБУ, межбанк и обменки. Ну и чат к нему, для обсуждения самого бота и смежных вопросов. В рабочее время бот пиликает почти каждые полчаса. Ночью (00:00-07:59) сообщения тоже приходят, но в беззвучном режиме. Бот: https://t.me/club50_rates Чат: https://t.me/club50k_chat
круто! а можно туда добавить t.me/obmen_kyiv t.me/kate_currency t.me/uacoin t.me/fortex_exchange_kiev t.me/obmnvlt