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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:32

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?

По крайней мере нигде не читал, чтобы кто-то на практике наступил на обратное. В отделении при получении карты обещали, что достаточно одного депо, чтобы она у меня на депозитном тарифе осталась пожизненно с бесплатным перевыпуском. Не ожидаю тут подвохов (оно и в Раде не подвох, а честно прописанная в тарифах фича), но сам проверить смогу только в январе. Если в январе ещё будет иметь смысл в Пивне доллары покупать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:37

  vitaliiangel написав:
  mustbe написав:достаточно хорошая, киевская
а какая?

Это секрет. Но курсы - достаточно хорошие, одни из лучших по Киеву
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:42

  moveton написав: Не ожидаю тут подвохов (оно и в Раде не подвох, а честно прописанная в тарифах фича).

кстати, не помню честно ли прописан подвох, но реально в ПолтаваБанке такая же, как в Раде, хрень с депокартой после депо (как минимум, с гривневой точно).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:05

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?

Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#.

Не знаю как оно само закрывается, но я с пивнем с 2018 года дел не имел. А в августе 2023 опять зашел. Оказалось что у гривневой карты срок действия естественно закончился, но картсчет и валютный счёт для выплат депо - висели в базе данных - целы целехоньки и отлично функционировали - к гривневому мне дали карту мгновенку (но депо на 10к попросили таки открыть) а на валютный тут таки дало сделать валютообмен и снять его через ордер сделанный у экономиста. Так что явно не все счета закрываются даже из-за срока давности - не говоря уже просто про окончание депо...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:10

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?

Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#.

Не знаю как оно само закрывается, но я с пивнем с 2018 года дел не имел. А в августе 2023 опять зашел. Оказалось что у гривневой карты срок действия естественно закончился, но картсчет и валютный счёт для выплат депо - висели в базе данных - целы целехоньки и отлично функционировали - к гривневому мне дали карту мгновенку (но депо на 10к попросили таки открыть) а на валютный тут таки дало сделать валютообмен и снять его через ордер сделанный у экономиста. Так что явно не все счета закрываются даже из-за срока давности - не говоря уже просто про окончание депо...
- и по 25грн/мес. за каждый неактивный счет не списывали в минус? :shock:
... тарифы меняют постоянно...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:12

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?

Ну якщо зважати на те, що доларовий депо в півні, який відкривався для отримання карти, давно закінчився, а карта є і зняття два місяці без комісії, то це мабуть і є практика, ні?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:14

  flysoulfly написав:
  moveton написав: Не ожидаю тут подвохов (оно и в Раде не подвох, а честно прописанная в тарифах фича).

кстати, не помню честно ли прописан подвох, но реально в ПолтаваБанке такая же, как в Раде, хрень с депокартой после депо (как минимум, с гривневой точно).

В Європромі депокарту теж закривали (довоєнний досвід)
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:19

  mustbe написав:
  vitaliiangel написав: круто! а можно туда добавить
t.me/obmen_kyiv
t.me/kate_currency
t.me/uacoin
t.me/fortex_exchange_kiev
t.me/obmnvlt

Можно, но не нужно. Курсы обменок - это не тема этого бота.
Обменка будет только одна - достаточно хорошая, киевская. Просто как показатель, условный ориентир.
По крайней мере - пока


Як на мене, краще обмінки не добавляти в цей бот, будуть мухи з котлетами і нечитабельно, корисна інфо загубиться в потоці.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:53

  mustbe написав:
  vitaliiangel написав:
  mustbe написав:достаточно хорошая, киевская
а какая?

Это секрет. Но курсы - достаточно хорошие, одни из лучших по Киеву

Можна туди притулити https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki
sens
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