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moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?
По крайней мере нигде не читал, чтобы кто-то на практике наступил на обратное. В отделении при получении карты обещали, что достаточно одного депо, чтобы она у меня на депозитном тарифе осталась пожизненно с бесплатным перевыпуском. Не ожидаю тут подвохов (оно и в Раде не подвох, а честно прописанная в тарифах фича), но сам проверить смогу только в январе. Если в январе ещё будет иметь смысл в Пивне доллары покупать.
moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?
Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#.
Не знаю как оно само закрывается, но я с пивнем с 2018 года дел не имел. А в августе 2023 опять зашел. Оказалось что у гривневой карты срок действия естественно закончился, но картсчет и валютный счёт для выплат депо - висели в базе данных - целы целехоньки и отлично функционировали - к гривневому мне дали карту мгновенку (но депо на 10к попросили таки открыть) а на валютный тут таки дало сделать валютообмен и снять его через ордер сделанный у экономиста. Так что явно не все счета закрываются даже из-за срока давности - не говоря уже просто про окончание депо...
moveton написав:Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.
это проверялось на практике?
Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#.
Не знаю как оно само закрывается, но я с пивнем с 2018 года дел не имел. А в августе 2023 опять зашел. Оказалось что у гривневой карты срок действия естественно закончился, но картсчет и валютный счёт для выплат депо - висели в базе данных - целы целехоньки и отлично функционировали - к гривневому мне дали карту мгновенку (но депо на 10к попросили таки открыть) а на валютный тут таки дало сделать валютообмен и снять его через ордер сделанный у экономиста. Так что явно не все счета закрываются даже из-за срока давности - не говоря уже просто про окончание депо...
- и по 25грн/мес. за каждый неактивный счет не списывали в минус? ... тарифы меняют постоянно...