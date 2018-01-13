Додано: Пон 20 лис, 2023 19:05

flysoulfly написав: moveton написав: Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе. Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе. это проверялось на практике?



Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#. это проверялось на практике?Например,валютный счет у них (который открывался под выплату депозита) после окончания депозита и снятия денег самозакрывается. Автоматика на#.

Не знаю как оно само закрывается, но я с пивнем с 2018 года дел не имел. А в августе 2023 опять зашел. Оказалось что у гривневой карты срок действия естественно закончился, но картсчет и валютный счёт для выплат депо - висели в базе данных - целы целехоньки и отлично функционировали - к гривневому мне дали карту мгновенку (но депо на 10к попросили таки открыть) а на валютный тут таки дало сделать валютообмен и снять его через ордер сделанный у экономиста. Так что явно не все счета закрываются даже из-за срока давности - не говоря уже просто про окончание депо...