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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:25

  2XL написав:Підкажіть хто знає, які довіреність треба відкрити і чи так можна, щоб робити валютообмін, від іншої людини?

Сколько раз сталкивался с доверками в банках, то каждая банка выдвигает свои требования. Некоторые выдают в отделении, некоторые просят только нотариальную, а некоторые вообще не работает по доверке. Нет универсальной доверки. Придётся в каждой банке узнавать конкретно какая доверка им нужна и примут ли они её вообще. В общем, плюнул я на эту идею и таскаю с собой людей живьём. А учитывая, что сейчас много где есть онлайн, то количество тасканий сведено к минимуму.
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