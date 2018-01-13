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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:25

  2XL написав:Підкажіть хто знає, які довіреність треба відкрити і чи так можна, щоб робити валютообмін, від іншої людини?

Сколько раз сталкивался с доверками в банках, то каждая банка выдвигает свои требования. Некоторые выдают в отделении, некоторые просят только нотариальную, а некоторые вообще не работает по доверке. Нет универсальной доверки. Придётся в каждой банке узнавать конкретно какая доверка им нужна и примут ли они её вообще. В общем, плюнул я на эту идею и таскаю с собой людей живьём. А учитывая, что сейчас много где есть онлайн, то количество тасканий сведено к минимуму.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:12

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  flysoulfly написав:- и по 25грн/мес. за каждый неактивный счет не списывали в минус? :shock:
На счетах с 2018 были нули. В минус точно ничего не списалось. После появления на счетах денег - тоже слизать ничего не пыталось. Правда я и не старался долго на счетах что-либо держать. Внес - обменял - снял. Проценты по грн-депо уже капали - лежали на счете больше дня - тоже на них пивень не позарился
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:19

Это не я вместо снятия с карты предлагал со счёта через менеджера. Может можно и с какой-то виртуалки прямо в кассе снимать. Но после того, как меня с таким прокатил Укргаз, я в Пивне сразу завёл пластиковую депозитку. Благо Пивень не Рада - после конца депозита карта остаётся на том же тарифе.[/quote]
Чем мотивировали отказ выдачи валюты с виртуальной карты в Укргазе? Мне менеджер сказала при оформлении что нет разницы пластик или виртуальная карта,ц заказал там завтра иду снимать с виртуальной карты.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:24

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mogicanin1986 написав:Чем мотивировали отказ выдачи валюты с виртуальной карты в Укргазе? Мне менеджер сказала при оформлении что нет разницы пластик или виртуальная карта,ц заказал там завтра иду снимать с виртуальной карты.
С вітруалки спокійно знімається, добавте у GPay
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:26

  mogicanin1986 написав:Чем мотивировали отказ выдачи валюты с виртуальной карты в Укргазе? Мне менеджер сказала при оформлении что нет разницы пластик или виртуальная карта, заказал там завтра иду снимать.

Да да, меня тоже так заманили: "пластик платный, получать долго, а с виртуалки через гуглопей можно снимать прямо в кассе". А через три месяца пытаюсь снять депо (разумеется, в GPay добавил и именно через него хотел) и операция не проходит с мотивацией "превышен лимит". В кассе говорят: "Что ж вы сказали, что у вас карта? У вас виртуалка, а не карта. С неё не снимается. Шуруйте к менеджеру". Интересуюсь, как же так, когда обещали, что и с виртуалки снимается? "Так это три месяца назад обещали. Тогда работало, теперь уже нет".
Востаннє редагувалось moveton в Пон 20 лис, 2023 22:33, всього редагувалось 2 разів.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:27

  2XL написав:
mogicanin1986 написав:Чем мотивировали отказ выдачи валюты с виртуальной карты в Укргазе? Мне менеджер сказала при оформлении что нет разницы пластик или виртуальная карта,ц заказал там завтра иду снимать с виртуальной карты.
С вітруалки спокійно знімається, добавте у GPay

Тобто без додавання картки у GPay з віртуалки не знімеш готівку в Укргазі? Добре що у мене смартфон підтримує, менеджер про це не казала мені (
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

mogicanin1986 написав:
  2XL написав:
mogicanin1986 написав:Чем мотивировали отказ выдачи валюты с виртуальной карты в Укргазе? Мне менеджер сказала при оформлении что нет разницы пластик или виртуальная карта,ц заказал там завтра иду снимать с виртуальной карты.
С вітруалки спокійно знімається, добавте у GPay

Тобто без додавання картки у GPay з віртуалки не знімеш готівку в Укргазі? Добре що у мене смартфон підтримує, менеджер про це не казала мені (
Це для зручності. Тобі ідіть до менеджера, не забудьте підняти ліміти у додатку
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:38

С вітруалки спокійно знімається, добавте у GPay[/quote]
Тобто без додавання картки у GPay з віртуалки не знімеш готівку в Укргазі? Добре що у мене смартфон підтримує, менеджер про це не казала мені ([/quote]Це для зручності. Тобі ідіть до менеджера, не забудьте підняти ліміти у додатку[/quote]
Дякую. Ліміт на зняття готівки в касах банка встановлено 100000 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:02

когда укреплялась гривна (в конце октября) частично таблица ушла в минус. Когда вырос евро, теперь весь столбец по евро в минусе. Получается, что укрепление гривны, что рост какой-нибудь из валют снижает доходность мероприятия почти до нуля. Какие у кого мысли на этот счёт?
vitaliiangel
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