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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 01:06
люююдиии! кто-то реально в УкраКапитале евро сегодня купил? - расскажите, плиз.
Я так понял, всьо похоже на "ранний клубный_50К"Глобус - такой же разброд условий по отделениям
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flysoulfly
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