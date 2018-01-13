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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:06

люююдиии! кто-то реально в УкраКапитале евро сегодня купил? - расскажите, плиз.
Я так понял, всьо похоже на сентябрьский клубный_50К Глобус - такой же разброд условий по отделениям
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 09:04

  [Fin501] написав:зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.

такое...
А утром вчера 20.11.23 я там брал синие... 8) Хотя... Акорд большой и разный.
Pete77
 
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