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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 01:06
люююдиии! кто-то реально в УкраКапитале евро сегодня купил? - расскажите, плиз.
Я так понял, всьо похоже на сентябрьский клубный_50К Глобус - такой же разброд условий по отделениям
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Додано: Вів 21 лис, 2023 09:04
[Fin501] написав:
зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.
такое...
А утром вчера 20.11.23 я там брал синие...
Хотя... Акорд большой и разный.
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Pete77
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