Додано: Вів 21 лис, 2023 10:24

deneg net написав: 2XL написав: Підкажіть хто знає, які довіреність треба відкрити і чи так можна, щоб робити валютообмін, від іншої людини? Підкажіть хто знає, які довіреність треба відкрити і чи так можна, щоб робити валютообмін, від іншої людини?

Сколько раз сталкивался с доверками в банках, то каждая банка выдвигает свои требования. Некоторые выдают в отделении, некоторые просят только нотариальную, а некоторые вообще не работает по доверке. Нет универсальной доверки. Придётся в каждой банке узнавать конкретно какая доверка им нужна и примут ли они её вообще. В общем, плюнул я на эту идею и таскаю с собой людей живьём. А учитывая, что сейчас много где есть онлайн, то количество тасканий сведено к минимуму. Сколько раз сталкивался с доверками в банках, то каждая банка выдвигает свои требования. Некоторые выдают в отделении, некоторые просят только нотариальную, а некоторые вообще не работает по доверке. Нет универсальной доверки. Придётся в каждой банке узнавать конкретно какая доверка им нужна и примут ли они её вообще. В общем, плюнул я на эту идею и таскаю с собой людей живьём. А учитывая, что сейчас много где есть онлайн, то количество тасканий сведено к минимуму.

на самом деле вида всего три:1) без доверки, карта на имя - таких мало выгодных, карта на имя много где, но будет %% по снятию, в итоге всего один банк из обоймы2) доверка банковская, тут бесит что нередко на каждый счет отдельная, и да - на карты/карточный не бывает, когдато на минфине даже Райф тогда Аваль четко с посыланням на нормативы это расписывал, ну и что куры могут сделать на гривну, а на валютные "забыть" - такая доверка есть почти везде, но кое-где может, внезапно, оказаться нельзя покупать валюту )))3) нотариальная, такое тоже много где, но надо оставлять копию (читай - 200 грн нотариусу, что эквивалентно 2 по 100 на счета по банковской), зато есть шик, правда, найденный только в одном банке - не нужен даже человек - доверка+копия паспорта - они все сами откроюттут главное грамотный нотариус и почетче и поконкретнее все прописать