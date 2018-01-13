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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 316317318319>
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:06

люююдиии! кто-то реально в УкраКапитале евро сегодня купил? - расскажите, плиз.
Я так понял, всьо похоже на сентябрьский клубный_50К Глобус - такой же разброд условий по отделениям
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 09:04

  [Fin501] написав:зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.

такое...
А утром вчера 20.11.23 я там брал синие... 8) Хотя... Акорд большой и разный.
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

где принимают дол96р по лучшему курсу? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:18

  [Fin501] написав:где принимают дол96р по лучшему курсу? спасибо


ТАСкомбанк
37.50
Кредобанк
37.41
Акордбанк
37.40
ПУМБ
37.40

Но гарантий, что они у вас его примут нет. Многое зависит от решения кассира. Еще 96й принимал Поликом, Окси и банк Львов. Обменки принимают по розничному курсу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:24

  deneg net написав:
  2XL написав:Підкажіть хто знає, які довіреність треба відкрити і чи так можна, щоб робити валютообмін, від іншої людини?

Сколько раз сталкивался с доверками в банках, то каждая банка выдвигает свои требования. Некоторые выдают в отделении, некоторые просят только нотариальную, а некоторые вообще не работает по доверке. Нет универсальной доверки. Придётся в каждой банке узнавать конкретно какая доверка им нужна и примут ли они её вообще. В общем, плюнул я на эту идею и таскаю с собой людей живьём. А учитывая, что сейчас много где есть онлайн, то количество тасканий сведено к минимуму.


на самом деле вида всего три:
1) без доверки, карта на имя - таких мало выгодных, карта на имя много где, но будет %% по снятию, в итоге всего один банк из обоймы

2) доверка банковская, тут бесит что нередко на каждый счет отдельная, и да - на карты/карточный не бывает, когдато на минфине даже Райф тогда Аваль четко с посыланням на нормативы это расписывал, ну и что куры могут сделать на гривну, а на валютные "забыть" - такая доверка есть почти везде, но кое-где может, внезапно, оказаться нельзя покупать валюту )))

3) нотариальная, такое тоже много где, но надо оставлять копию (читай - 200 грн нотариусу, что эквивалентно 2 по 100 на счета по банковской), зато есть шик, правда, найденный только в одном банке - не нужен даже человек - доверка+копия паспорта - они все сами откроют :mrgreen: :mrgreen:

тут главное грамотный нотариус и почетче и поконкретнее все прописать
Востаннє редагувалось cohan в Вів 21 лис, 2023 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:24

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:где принимают дол96р по лучшему курсу? спасибо


ТАСкомбанк
37.50
Кредобанк
37.41
Акордбанк
37.40
ПУМБ
37.40

Но гарантий, что они у вас его примут нет. Многое зависит от решения кассира. Еще 96й принимал Поликом, Окси и банк Львов. Обменки принимают по розничному курсу.


насколько я понимаю, банк не имеет права отказать в приеме купюры доллара 96р в хорошем состоянии, непотертый, без печатей ?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:26

  [Fin501] написав:
  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:где принимают дол96р по лучшему курсу? спасибо


ТАСкомбанк
37.50
Кредобанк
37.41
Акордбанк
37.40
ПУМБ
37.40

Но гарантий, что они у вас его примут нет. Многое зависит от решения кассира. Еще 96й принимал Поликом, Окси и банк Львов. Обменки принимают по розничному курсу.


насколько я понимаю, банк не имеет права отказать в приеме купюры доллара 96р в хорошем состоянии, непотертый, без печатей ?


не может, но может всунуть его в грамотную машинку, это которая протягивает , а не считает, и сказать - вот видите, не берет
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:31

  [Fin501] написав:насколько я понимаю, банк не имеет права отказать в приеме купюры доллара 96р в хорошем состоянии, непотертый, без печатей ?
банк может сказать "нету гривны". И ничего вы ему не предъявите. сдавал старенькие в окси, кассир крутила носом, я ей сказал что у вас в кассе не лучше, скрепя сердцем согласилась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 лис, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:32

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:34

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Глобус : $ 36,70 (50)
(контакт центр, телефон)
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