люююдиии! кто-то реально в УкраКапитале евро сегодня купил? - расскажите, плиз.
Я так понял, всьо похоже на сентябрьский клубный_50К Глобус - такой же разброд условий по отделениям
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Додано: Вів 21 лис, 2023 01:06
люююдиии! кто-то реально в УкраКапитале евро сегодня купил? - расскажите, плиз.
Я так понял, всьо похоже на сентябрьский клубный_50К Глобус - такой же разброд условий по отделениям
Додано: Вів 21 лис, 2023 09:04
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:15
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
где принимают дол96р по лучшему курсу? спасибо
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:18
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:24
на самом деле вида всего три:
1) без доверки, карта на имя - таких мало выгодных, карта на имя много где, но будет %% по снятию, в итоге всего один банк из обоймы
2) доверка банковская, тут бесит что нередко на каждый счет отдельная, и да - на карты/карточный не бывает, когдато на минфине даже Райф тогда Аваль четко с посыланням на нормативы это расписывал, ну и что куры могут сделать на гривну, а на валютные "забыть" - такая доверка есть почти везде, но кое-где может, внезапно, оказаться нельзя покупать валюту )))
3) нотариальная, такое тоже много где, но надо оставлять копию (читай - 200 грн нотариусу, что эквивалентно 2 по 100 на счета по банковской), зато есть шик, правда, найденный только в одном банке - не нужен даже человек - доверка+копия паспорта - они все сами откроют
тут главное грамотный нотариус и почетче и поконкретнее все прописать
Востаннє редагувалось cohan в Вів 21 лис, 2023 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:24
насколько я понимаю, банк не имеет права отказать в приеме купюры доллара 96р в хорошем состоянии, непотертый, без печатей ?
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:26
не может, но может всунуть его в грамотную машинку, это которая протягивает , а не считает, и сказать - вот видите, не берет
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:31
банк может сказать "нету гривны". И ничего вы ему не предъявите. сдавал старенькие в окси, кассир крутила носом, я ей сказал что у вас в кассе не лучше, скрепя сердцем согласилась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 лис, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:32
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:34
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Глобус : $ 36,70 (50)
(контакт центр, телефон)
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