RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 317318319320>
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:37

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Европром: 39.98/36.60 (звонок).
Pete77
 
Повідомлень: 18
З нами з: 14.03.23
Подякував: 21 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:45

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:где принимают дол96р по лучшему курсу? спасибо


ТАСкомбанк
37.50
Кредобанк
37.41
Акордбанк
37.40
ПУМБ
37.40

Но гарантий, что они у вас его примут нет. Многое зависит от решения кассира. Еще 96й принимал Поликом, Окси и банк Львов. Обменки принимают по розничному курсу.


А вы как-то недавно писали про обменку, в которой девушка не глядя всё взяла, только пропустила через машинку. Перед банком Аккорд по бул. Т. Шевченко, 62.
Вы говорили, это в сторону цирка несколько метров от банка.
Вы один раз туда сдавали мусор?
J1L4gq23S8ft5wD
 
Повідомлень: 24
З нами з: 08.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:51

vitaliiangel
Там, где хорошие курсы на прием, гривны, с большой вероятностью, не будет. Поэтому, кладем доллары на валютный счет, ждем хороший курс, продаем доллар, зачисляем гривну на карточку и кидаем гривну, куда хотим. Можно с долларом на счету подождать до следующего месяца. Тогда за 1 день можно будет продать доллар, купить доллар онлайн, опять продать доллар и пульнуть гривну, куда хочешь, если нет гривны в кассе.
otass
 
Повідомлень: 18
З нами з: 02.03.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:12

  J1L4gq23S8ft5wD написав:где принимают дол96р по лучшему курсу?
....
Вы один раз туда сдавали мусор?


Доллар 96г уже называется мусором...А взамен на них люди получают величайшую сказочную ценность - гривну :)
Евгений Н.
 
Повідомлень: 633
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В Европроме сразу отдают валюту или нужно второй раз приходить?
Поиск в тебе вообще работает? У меня всегда ошибка почему то
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:21

жлобус

на сегодня курс евро взлетел до 40,25 и плюс 1% комис
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Питання про Укрєксіму з приводу "Обмен на вирт-ку, снятие с депозитки"
Це в зв'язку зі змінами? В тому місяці робив обмін на картковий рахунок до депо...
Віртуалку відкривати потрібно окрему чи до цього ж карткового рахунку?
Зображення
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:39

  2XL написав:В Европроме сразу отдают валюту или нужно второй раз приходить?
Поиск в тебе вообще работает? У меня всегда ошибка почему то

Сразу
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20609
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2304 раз.
Подякували: 3284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:40

  otass написав:Там, где хорошие курсы на прием, гривны, с большой вероятностью, не будет
прямо сейчас поликом берет мусор по 37,60 спешите пока он добрый
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20609
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2304 раз.
Подякували: 3284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 317318319320>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 103, 104, 105
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1048 261511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 10:13
anmyronyuk1
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 3833
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 38993
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (924)
21.11.2023 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.