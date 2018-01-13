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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:37
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Европром: 39.98/36.60 (звонок).
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:38
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:45
А вы как-то недавно писали про обменку, в которой девушка не глядя всё взяла, только пропустила через машинку. Перед банком Аккорд по бул. Т. Шевченко, 62.
Вы говорили, это в сторону цирка несколько метров от банка.
Вы один раз туда сдавали мусор?
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:51
vitaliiangel
Там, где хорошие курсы на прием, гривны, с большой вероятностью, не будет. Поэтому, кладем доллары на валютный счет, ждем хороший курс, продаем доллар, зачисляем гривну на карточку и кидаем гривну, куда хотим. Можно с долларом на счету подождать до следующего месяца. Тогда за 1 день можно будет продать доллар, купить доллар онлайн, опять продать доллар и пульнуть гривну, куда хочешь, если нет гривны в кассе.
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:12
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:15
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
В Европроме сразу отдают валюту или нужно второй раз приходить?
Поиск в тебе вообще работает? У меня всегда ошибка почему то
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:21
жлобус
на сегодня курс евро взлетел до 40,25 и плюс 1% комис
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:29
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Питання про Укрєксіму з приводу "Обмен на вирт-ку, снятие с депозитки"
Це в зв'язку зі змінами? В тому місяці робив обмін на картковий рахунок до депо...
Віртуалку відкривати потрібно окрему чи до цього ж карткового рахунку?
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:39
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:40
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