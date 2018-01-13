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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:52
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
3/4 седня 36.6 евро 40.3.к обоим добавить 40 коп. для итого
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:52
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
РВС 37.3 евро 40.8
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:39
Поліком сьогодня євро -39,8, черга більш двух годин.
Грант беруть документи і обіцяють передзвонити на наступний тиждень. На цей місяць здається шансів небогато.
Укркапітал на Маккейна сказали послуга недоступна, є тільки 3 місяці.
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:25
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