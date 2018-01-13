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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:52
3/4 седня 36.6 евро 40.3.к обоим добавить 40 коп. для итого
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VLADPn
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Додано: Вів 21 лис, 2023 11:52
РВС 37.3 евро 40.8
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VLADPn
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:17
vitaliiangel
Вітаю, 41 за євро уже є
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Melanor1
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:39
Поліком сьогодня євро -39,8, черга більш двух годин.
Грант беруть документи і обіцяють передзвонити на наступний тиждень. На цей місяць здається шансів небогато.
Укркапітал на Маккейна сказали послуга недоступна, є тільки 3 місяці.
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Бывалый
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Додано: Вів 21 лис, 2023 18:25
Бывалый написав:
Поліком сьогодня євро -39,8, черга більш двух годин.
І як встигнути до 12?)
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Snower
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Додано: Вів 21 лис, 2023 19:28
Snower написав: Бывалый написав:
Поліком сьогодня євро -39,8, черга більш двух годин.
І як встигнути до 12?)
а им пофиг. обмен оформляет мужик а дамочка рядом просто тупит в комп.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 21 лис, 2023 19:30
Snower Трохи не так. Черга + офрмлення більш двох годин, яцщо нема рахунків. Треба приїхати до 10, максимум 10-30. Вони оформлюють до 13-00, но до менеджера треба попасти десь до 12-15. Він сам каже -оформлення 45 хвилин. І гарнтій нема. Так було сьогодня.
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Бывалый
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Додано: Вів 21 лис, 2023 19:46
2XL віртуалку робив на окремий рахунок
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Viten
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Додано: Вів 21 лис, 2023 21:31
Панове, зорієнтуйте будь ласка по Кристалу. Які карти/рахунки відкрити, скільки коштує, як швидко все проходить, може які є інші ньюанси
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1finanсier
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