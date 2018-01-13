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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:52
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
3/4 седня 36.6 евро 40.3.к обоим добавить 40 коп. для итого
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:52
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
РВС 37.3 евро 40.8
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:39
Поліком сьогодня євро -39,8, черга більш двух годин.
Грант беруть документи і обіцяють передзвонити на наступний тиждень. На цей місяць здається шансів небогато.
Укркапітал на Маккейна сказали послуга недоступна, є тільки 3 місяці.
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:25
Додано: Вів 21 лис, 2023 19:28
Додано: Вів 21 лис, 2023 19:30
Snower Трохи не так. Черга + офрмлення більш двох годин, яцщо нема рахунків. Треба приїхати до 10, максимум 10-30. Вони оформлюють до 13-00, но до менеджера треба попасти десь до 12-15. Він сам каже -оформлення 45 хвилин. І гарнтій нема. Так було сьогодня.
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:31
Кристалбанк
Панове, зорієнтуйте будь ласка по Кристалу. Які карти/рахунки відкрити, скільки коштує, як швидко все проходить, може які є інші ньюанси
Додано: Вів 21 лис, 2023 22:27
ДНЕПР .СЕГОДНЯ
3/4
Подчалил к 9-ти. Говорит надо подождать курсы к полдесятого. Побежал в РВС (через два дома).Прихожу снова-36.6. Остальное почти правильно 300 грн комис .За снятие 0.5% от курса нбу 36.0496 на сегодня.Единственное первая сотка безкомиса по тарифам те я оформлял на 1300 а комис взяли от суммы 1200- 216.30 коп.47880-покупка (36.6 на 1300 плюс 300 грн) и 216.3=48096.3/1300=36/9971. Пришел после перерыва забрал две 96 две 99 ост-2001 2003 и 2006. Печалька.
РВС
37.3 плюс комис 48.3 коп.Как в таблице. Сказала к полпятого но я был в полчетвертого.8 синих 5-2006 и две хороших двадцатки. Палет нормальный.
УКРКАПИТАЛ
Доллар неинтересен а евро 39.8 .Но эта глупость убила как уже писали что для выдачи надо насобирать 5000 евро по отделению иначе жди сколько угодно. Плюнул оформил на 3 мес. Тоже 100 грн открытие мультивалютного счета и 500 грн за обмен. За выдачу с депо комиса не будет . Итого 50600 гривен =1256 евро. И заказ с депо они уже делают с любой суммы.
КРИСТАЛЛ
Денег уже не было поэтому только открыл счет гривневый чтобы на него сэпануть. Курсы меняются в полдесятого-десять. С этого времени и до 12-ти желательно иметь деньги на счету и отправить заявку. Иначе курс может измениться. Счет бесплатно так я его открывал под 3-х мес депо. Для онлайн будет платно. И комисов для депо не будет никаких со слов менеджера(даже 0.5 за обмен). То есть курс 40.10 по евро-остаточный.Проверю уже в декабре.
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