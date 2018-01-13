Додано: Вів 21 лис, 2023 22:27





3/4

Подчалил к 9-ти. Говорит надо подождать курсы к полдесятого. Побежал в РВС (через два дома).Прихожу снова-36.6. Остальное почти правильно 300 грн комис .За снятие 0.5% от курса нбу 36.0496 на сегодня.Единственное первая сотка безкомиса по тарифам те я оформлял на 1300 а комис взяли от суммы 1200- 216.30 коп.47880-покупка (36.6 на 1300 плюс 300 грн) и 216.3=48096.3/1300=36/9971. Пришел после перерыва забрал две 96 две 99 ост-2001 2003 и 2006. Печалька.



РВС

37.3 плюс комис 48.3 коп.Как в таблице. Сказала к полпятого но я был в полчетвертого.8 синих 5-2006 и две хороших двадцатки. Палет нормальный.



УКРКАПИТАЛ

Доллар неинтересен а евро 39.8 .Но эта глупость убила как уже писали что для выдачи надо насобирать 5000 евро по отделению иначе жди сколько угодно. Плюнул оформил на 3 мес. Тоже 100 грн открытие мультивалютного счета и 500 грн за обмен. За выдачу с депо комиса не будет . Итого 50600 гривен =1256 евро. И заказ с депо они уже делают с любой суммы.



КРИСТАЛЛ

Денег уже не было поэтому только открыл счет гривневый чтобы на него сэпануть. Курсы меняются в полдесятого-десять. С этого времени и до 12-ти желательно иметь деньги на счету и отправить заявку. Иначе курс может измениться. Счет бесплатно так я его открывал под 3-х мес депо. Для онлайн будет платно. И комисов для депо не будет никаких со слов менеджера(даже 0.5 за обмен). То есть курс 40.10 по евро-остаточный.Проверю уже в декабре.