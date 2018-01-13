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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?Зображення
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 01:11

  2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?

Кто-то на форуме писал что ниже указан счёт карты которая открыта позже. Я проверил - действительно у меня так и есть. Но сейчас у меня на депозитке на остатке есть пара центов - поэтому отличать стало проще.
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