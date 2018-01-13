Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
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Додано: Вів 21 лис, 2023 23:50
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?
Додано: Сер 22 лис, 2023 01:11
Кто-то на форуме писал что ниже указан счёт карты которая открыта позже. Я проверил - действительно у меня так и есть. Но сейчас у меня на депозитке на остатке есть пара центов - поэтому отличать стало проще.
Додано: Сер 22 лис, 2023 07:48
Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна?
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:09
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку?
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:29
2XL спробуйте скинути 1 долар. Через пару годин, коли операція проведеться, в історії операціі на депозитку буде видно комісія.
Я спочатку відкрив просто цифрову до депозитної, а треба на інший рахунок відкривати.
Додано: Сер 22 лис, 2023 12:09
Додано: Сер 22 лис, 2023 12:20
в каком тарифе виртуалка?
ее пополнять с другого банка без комис и гемора надо р2р или СЕПом
Потому что раньше (давно) Укрэксимбанк даже при оформлении депо до 150Кгрн сходу просил доки на источник средств - и согласовывал итоги "с начальством". А как сейчас у форумчан после 1-2-3... р2р пополнений виртуакарты - не возникли ли там траблы
Додано: Сер 22 лис, 2023 12:51
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Крістал банк перестав дружити з головою. Курс купівлі до усіх комісій 37.50
Думав що гарячка щось поплутала, але ні
Додано: Сер 22 лис, 2023 12:57
viewtopic.php?p=5648295#p5648295
Додано: Сер 22 лис, 2023 12:57
1. Тарифний пакет Оптимальний.
3. Третій місяць поповнюю р2р, обмін можна робити одразу. СЕП не пробував, багато банків з безкоштовним р2р з лімітами, де фінмон не підкопається - в цьому місяці 30т. пішло від Ізі й по 10т. від Моно та А-Банк.
3. Розмовляв з спеціалістом Ексіму по цінним паперам й він мені казав, що чи то 1,5млн. чи то до 2млн. на рік питань не буде, до мене ніяких дзвінків не було при тримісячному поповненні р2р й обліжках валютних на норм. суми у цьому році. Коли оформлювався у тому році як клієнт, ніяких доків на дохід не приносив.
Абонка по грн. карті не знімається вже два міс. - залишок 0, по валютній вважаю буде так само, гроші на картках дуже мало часу й система мабудь просто не встигає провести абонку.
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