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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?Зображення
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 01:11

  2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?

Кто-то на форуме писал что ниже указан счёт карты которая открыта позже. Я проверил - действительно у меня так и есть. Но сейчас у меня на депозитке на остатке есть пара центов - поэтому отличать стало проще.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 07:48

  WallNutPen написав:
  2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?

Кто-то на форуме писал что ниже указан счёт карты которая открыта позже. Я проверил - действительно у меня так и есть. Но сейчас у меня на депозитке на остатке есть пара центов - поэтому отличать стало проще.

Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:09

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

sens написав:Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна?
Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:29

2XL спробуйте скинути 1 долар. Через пару годин, коли операція проведеться, в історії операціі на депозитку буде видно комісія.
Я спочатку відкрив просто цифрову до депозитної, а треба на інший рахунок відкривати.
Viten
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:09

  2XL написав:
sens написав:Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна?
Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку?

Як цифрову картку закрити?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:20

  2XL написав:
sens написав:Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна?
Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку?

в каком тарифе виртуалка?

ее пополнять с другого банка без комис и гемора надо р2р или СЕПом :?:

Потому что раньше (давно) Укрэксимбанк даже при оформлении депо до 150Кгрн сходу просил доки на источник средств - и согласовывал итоги "с начальством". А как сейчас у форумчан после 1-2-3... р2р пополнений виртуакарты - не возникли ли там траблы :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:51

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Крістал банк перестав дружити з головою. Курс купівлі до усіх комісій 37.50
Думав що гарячка щось поплутала, але ні
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:57

  2XL написав:Крістал банк перестав дружити з головою. Курс купівлі до усіх комісій 37.50
Думав що гарячка щось поплутала, але ні

viewtopic.php?p=5648295#p5648295
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:57

  flysoulfly написав:
  2XL написав:
sens написав:Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна?
Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку?

в каком тарифе виртуалка?

ее пополнять с другого банка без комис и гемора надо р2р или СЕПом :?:

Потому что раньше (давно) Укрэксимбанк даже при оформлении депо до 150Кгрн сходу просил доки на источник средств - и согласовывал итоги "с начальством". А как сейчас у форумчан после 1-2-3... р2р пополнений виртуакарты - не возникли ли там траблы :?:

1. Тарифний пакет Оптимальний.
3. Третій місяць поповнюю р2р, обмін можна робити одразу. СЕП не пробував, багато банків з безкоштовним р2р з лімітами, де фінмон не підкопається - в цьому місяці 30т. пішло від Ізі й по 10т. від Моно та А-Банк.
3. Розмовляв з спеціалістом Ексіму по цінним паперам й він мені казав, що чи то 1,5млн. чи то до 2млн. на рік питань не буде, до мене ніяких дзвінків не було при тримісячному поповненні р2р й обліжках валютних на норм. суми у цьому році. Коли оформлювався у тому році як клієнт, ніяких доків на дохід не приносив.
Абонка по грн. карті не знімається вже два міс. - залишок 0, по валютній вважаю буде так само, гроші на картках дуже мало часу й система мабудь просто не встигає провести абонку.
ГеннадийUA
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