Додано: Сер 22 лис, 2023 13:48

ГеннадийUA написав: flysoulfly написав: 2XL написав: "]

Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна? "]Так на будь-яку картку вдере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна? Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку? Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку?

в каком тарифе виртуалка?



ее пополнять с другого банка без комис и гемора надо р2р или СЕПом



Потому что раньше (давно) Укрэксимбанк даже при оформлении депо до 150Кгрн сходу просил доки на источник средств - и согласовывал итоги "с начальством". А как сейчас у форумчан после 1-2-3... р2р пополнений виртуакарты - не возникли ли там траблы в каком тарифе виртуалка?ее пополнять с другого банка без комис и гемора надо р2р или СЕПомПотому что раньше (давно) Укрэксимбанк даже при оформлении депо до 150Кгрн сходу просил доки на источник средств - и согласовывал итоги "с начальством". А как сейчас у форумчан после 1-2-3... р2р пополнений виртуакарты - не возникли ли там траблы

1. Тарифний пакет Оптимальний.3. Третій місяць поповнюю р2р, обмін можна робити одразу. СЕП не пробував, багато банків з безкоштовним р2р з лімітами, де фінмон не підкопається - в цьому місяці 30т. пішло від Ізі й по 10т. від Моно та А-Банк.3. Розмовляв з спеціалістом Ексіму по цінним паперам й він мені казав, що чи то 1,5млн. чи то до 2млн. на рік питань не буде, до мене ніяких дзвінків не було при тримісячному поповненні р2р й обліжках валютних на норм. суми у цьому році. Коли оформлювався у тому році як клієнт, ніяких доків на дохід не приносив.Абонка по грн. карті не знімається вже два міс. - залишок 0, по валютній вважаю буде так само, гроші на картках дуже мало часу й система мабудь просто не встигає провести абонку.[/quote] ви про ЩО? Проблема при валютообміну, є курс і немає інформації про комісію,є тільки прийняття умов. Питання про валютообмін - куди зараховувати валюту , на яку картку і в якому пакет послуг???