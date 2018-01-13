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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Почитав про Оксі(Київ), що комісія залежить від відділення 0.5/1.2%.
Яка ситуація у Львові?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:32

ГеннадийUA
дякую за змістовну відповідь.

Абонка по грн. карті не знімається вже два міс. - залишок 0, по валютній вважаю буде так само,
гроші на картках дуже мало часу й система мабудь просто не встигає провести абонку.
- :shock: а скільки це "дуже мало часу"?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:39

  flysoulfly написав:ГеннадийUA
дякую за змістовну відповідь.

Абонка по грн. карті не знімається вже два міс. - залишок 0, по валютній вважаю буде так само,
гроші на картках дуже мало часу й система мабудь просто не встигає провести абонку.
- :shock: а скільки це "дуже мало часу"?

По грн. до пів години, перекази з кількох додатків інших банків та не поспішаючи в Укрексім валютообмін. Долар позавчора біля години був.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:48

  ГеннадийUA написав:
  flysoulfly написав:
  2XL написав:"]
Так на будь-яку картку в ексимі дере ті 0,5%<, додаток комісії не показує,нащо така віртуальна?
Горячка говорить, за на віртуалку купівля без комісії. Може ви цифрову відкрили додатково до депозитного рахунку?

в каком тарифе виртуалка?

ее пополнять с другого банка без комис и гемора надо р2р или СЕПом :?:

Потому что раньше (давно) Укрэксимбанк даже при оформлении депо до 150Кгрн сходу просил доки на источник средств - и согласовывал итоги "с начальством". А как сейчас у форумчан после 1-2-3... р2р пополнений виртуакарты - не возникли ли там траблы :?:

1. Тарифний пакет Оптимальний.
3. Третій місяць поповнюю р2р, обмін можна робити одразу. СЕП не пробував, багато банків з безкоштовним р2р з лімітами, де фінмон не підкопається - в цьому місяці 30т. пішло від Ізі й по 10т. від Моно та А-Банк.
3. Розмовляв з спеціалістом Ексіму по цінним паперам й він мені казав, що чи то 1,5млн. чи то до 2млн. на рік питань не буде, до мене ніяких дзвінків не було при тримісячному поповненні р2р й обліжках валютних на норм. суми у цьому році. Коли оформлювався у тому році як клієнт, ніяких доків на дохід не приносив.
Абонка по грн. карті не знімається вже два міс. - залишок 0, по валютній вважаю буде так само, гроші на картках дуже мало часу й система мабудь просто не встигає провести абонку.[/quote] ви про ЩО? Проблема при валютообміну, є курс і немає інформації про комісію,є тільки прийняття умов. Питання про валютообмін - куди зараховувати валюту , на яку картку і в якому пакет послуг???
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:02

З якої віртуальної або фізичної купляти в додатку і на яку зараховувати на віртуальну або фізичну і в якому пакеті щоб уникнути комісії яка не відображається при валютообміну? Наприклад роблю валютообмін між двома депозитними ,для зарахування 1300 необхідно купити 1306.5 в додатку дає відкриття депозиту на 7 днів , якщо так то питання вичерпано. Тоді віртуальна або фізична карта в пакеті Оптимальний. При чому можна в обох валютах,гривневу через р2р,далі валютообмін, потім депозит на 7 діб, потім на касу.
Востаннє редагувалось sens в Сер 22 лис, 2023 14:22, всього редагувалось 5 разів.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Панове, а підкажіть, будь ласка таке з вашого досвіду. В табличці для "Радабанку" зазначено, що "Покупать нужно с депозитки". В темі про банк одні пишуть, що при купівлі з депозитки на депозитку комісій немає, інші кажуть, що в будь-якому разі буде комісія 1,5% за купівлю (конвертацію). То ж, чи є та комісія за конвертацію при купівлі на 50 000 грн з депозитки на депозитку? Якщо є, то в чому тоді перевага робити купівлю валюти саме з депозитки? А не, наприклад, RADAcard (випуск якої в гривні і поповнення готівкою через касу - не тарифікуються)?
gda
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:40

  gda написав:Панове, а підкажіть, будь ласка таке з вашого досвіду. В табличці для "Радабанку" зазначено, що "Покупать нужно с депозитки". В темі про банк одні пишуть, що при купівлі з депозитки на депозитку комісій немає, інші кажуть, що в будь-якому разі буде комісія 1,5% за купівлю (конвертацію). То ж, чи є та комісія за конвертацію при купівлі на 50 000 грн з депозитки на депозитку? Якщо є, то в чому тоді перевага робити купівлю валюти саме з депозитки? А не, наприклад, RADAcard (випуск якої в гривні і поповнення готівкою через касу - не тарифікуються)?

Депозитки щоб зняття без комісії, на валютообмін все одно 1,5% комісії є, її не уникнути. Й депозитки безкоштовні, тільки треба депо постійно мати) Але вони відносно маленькі під непогані відсотки.
ГеннадийUA
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