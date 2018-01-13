Почитав про Оксі(Київ), що комісія залежить від відділення 0.5/1.2%.
Яка ситуація у Львові?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:28
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Почитав про Оксі(Київ), що комісія залежить від відділення 0.5/1.2%.
Яка ситуація у Львові?
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:32
ГеннадийUA
дякую за змістовну відповідь.
- а скільки це "дуже мало часу"?
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:39
По грн. до пів години, перекази з кількох додатків інших банків та не поспішаючи в Укрексім валютообмін. Долар позавчора біля години був.
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:48
1. Тарифний пакет Оптимальний.
3. Третій місяць поповнюю р2р, обмін можна робити одразу. СЕП не пробував, багато банків з безкоштовним р2р з лімітами, де фінмон не підкопається - в цьому місяці 30т. пішло від Ізі й по 10т. від Моно та А-Банк.
3. Розмовляв з спеціалістом Ексіму по цінним паперам й він мені казав, що чи то 1,5млн. чи то до 2млн. на рік питань не буде, до мене ніяких дзвінків не було при тримісячному поповненні р2р й обліжках валютних на норм. суми у цьому році. Коли оформлювався у тому році як клієнт, ніяких доків на дохід не приносив.
Абонка по грн. карті не знімається вже два міс. - залишок 0, по валютній вважаю буде так само, гроші на картках дуже мало часу й система мабудь просто не встигає провести абонку.[/quote] ви про ЩО? Проблема при валютообміну, є курс і немає інформації про комісію,є тільки прийняття умов. Питання про валютообмін - куди зараховувати валюту , на яку картку і в якому пакет послуг???
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:02
З якої віртуальної або фізичної купляти в додатку і на яку зараховувати на віртуальну або фізичну і в якому пакеті щоб уникнути комісії яка не відображається при валютообміну? Наприклад роблю валютообмін між двома депозитними ,для зарахування 1300 необхідно купити 1306.5 в додатку дає відкриття депозиту на 7 днів , якщо так то питання вичерпано. Тоді віртуальна або фізична карта в пакеті Оптимальний. При чому можна в обох валютах,гривневу через р2р,далі валютообмін, потім депозит на 7 діб, потім на касу.
Востаннє редагувалось sens в Сер 22 лис, 2023 14:22, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:07
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Панове, а підкажіть, будь ласка таке з вашого досвіду. В табличці для "Радабанку" зазначено, що "Покупать нужно с депозитки". В темі про банк одні пишуть, що при купівлі з депозитки на депозитку комісій немає, інші кажуть, що в будь-якому разі буде комісія 1,5% за купівлю (конвертацію). То ж, чи є та комісія за конвертацію при купівлі на 50 000 грн з депозитки на депозитку? Якщо є, то в чому тоді перевага робити купівлю валюти саме з депозитки? А не, наприклад, RADAcard (випуск якої в гривні і поповнення готівкою через касу - не тарифікуються)?
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:40
Депозитки щоб зняття без комісії, на валютообмін все одно 1,5% комісії є, її не уникнути. Й депозитки безкоштовні, тільки треба депо постійно мати) Але вони відносно маленькі під непогані відсотки.
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