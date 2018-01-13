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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 15:26
в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:28
[Fin501] написав:в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
Проходить нормально, віддають не нормально. Замовлення через 5 робочих днів
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:28
[Fin501] написав:
в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:42
gda написав:ГеннадийUA
Начебто для таких випадків у табличці стоїть примітка "Снятие без комиса - с депозитки" (наприклад - МТБ, Південний), а для "Ради" вказано "Покупать нужно с депозитки".
Будемо сподіватися, що mustbe
побачить і розкаже, чому саме так вказано. Можливо, для купівлі НЕ з депозитки є додаткові комісії...
Начебто треба розібратися в табл. й не треба нічого додумувати.
1. Стовбчик "коміс" там 1,5 й більше ніяких знаків, тобто це не обійти.
2. Стовбчик "коміс.зн." там 1,5!, ось знак ! означає, що цю комісію можна обійти, як обійти, написано наприкінці, в данному випадку депо картами.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:45
vitaliiangel написав: [Fin501] написав:
в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.
а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:53
vitaliiangel написав: [Fin501] написав:
в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.
Сегодня Сенс выдал синими, на ощупь были тёплые, на запах вонючие до ужаса, номера все по порядку.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:55
[Fin501] написав: vitaliiangel написав: [Fin501] написав:
в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.
а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?
В Юнексе снятие сразу, вчера выдали синими, номера почти все по порядку.
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